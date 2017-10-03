Başkale'de yüksek kesimlere kar yağdı

Engin ERTÜRK/ BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

2 bin 700 rakımlı Başkale İlçesinde yüksek kesimlere kar yağdı. Başkale ilçe merkezinde dün sabah aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde de devam etti. Sabahın erken saatlerinde ise yağmur yerini kar yağışına bırakarak yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Başkale\'de vatandaşlar, halen yüksek kesimlerde ve yaylalarda küçükbaş hayvanlarını bulunduğunu, kışın erken geldiğini söyledi.



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