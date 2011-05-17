-BAŞKALE'DE İZİNSİZ GÖSTERİYE MÜDAHALE BAŞKALE (A.A) - 17.05.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde, izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahalede bulundu. Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen iki operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirilmesini protesto etmek isteyen bir grup, Başkale ilçesi Cumhuriyet Caddesinde oturma eylemi yaptı. Oturma eyleminin ardından grup, izinsiz gösteri yaparak yola barikat kurup polise taş, molotof kokteyli ve havai fişekle saldırdı. Güvenlik güçlerinin basınçlı su ve biber gazıyla müdahalede bulunduğu gruptakiler, ara sokaklara dağıldı. Olaylar sırasında okuldan evlerine gitmek isteyen ilköğretim okulu öğrencilerinin biber gazından etkilendiği görüldü. Mersin'de, Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen iki operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirilmesini protesto etmek amacıyla esnafa tehditle kepenk kapattırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.