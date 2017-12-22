Başkale'de 92 kilo 820 gram eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'ın Başkale ilçesinde, polisler, park halindeki bir araçta şüphe üzerine arama yaptı. Araçta 173 paket halinde 92 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Başkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yeni Mahalle\'de bir evin bahçesinde şüphelendikleri park halindeki bir araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında çuvallar içinde 173 paket halinde toplam 92 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili V.T., F.T., Y.G., S.G. ve A.E. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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