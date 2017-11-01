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Başkale'de 6 çocuk babası engelliye akülü araç

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Yukarı Darıca Mahallesi'nde doğuştan yürüme engelli, evli, 6 çocuk babası Şükrü Doğan'ın (65) akülü araç hayalini gerçekleştirdi

01 Kasım 2017 15:44

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Yukarı Darıca Mahallesi\'nde doğuştan yürüme engelli, evli, 6 çocuk babası Şükrü Doğan\'ın (65) akülü araç hayalini gerçekleştirdi.
İlçeye bağlı Yukarı Darıca  Mahallesi\'nde oturan  engelli Şükrü Doğan\'ın Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) müracaat ederek akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Doğan\'ın bu isteğini Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, yerine getirdi. Öztürk\'ün talimatıyla alınan akülü tekerlekli sandalye SYDV yetkililerine teslim edildi. Yürüme imkanı olmadığı için evinden çıkamayan Doğan, akülü sandalyesini SYDV yetkililerinden aldı. Doğan, kendisinin bu hayalini yerine getiren Başkale Kaybakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk\'e teşekkür etti.
Akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için bugüne kadar bir takım zorluklar yaşadığını anlatan Doğan, \"Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin verdiği maaş sayesinde çocuklarımı geçindiriyorum. Benim elim de sakat. Ayaklarımın olmaması beni çok etkiliyor. Bugüne kadar ellerimin üstünde yürümeye çalıştım. Fakat yaşım ilerlediği için çok zorlanıyorum. Kaymakamımız sayesinde akülü saldalyeye kavuştum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Artık bu zorlukları yaşamayacağım\" dedi.

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