T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkale'de 5 Afgan kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

20 Kasım 2017 15:23

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. 
İran sınırı yakınlarında bulunan Sarısu mevkiinde yaya olarak yürüyen kaçaklar, Eşmepınar Jandarma Karakolu yakınlarında durduruldu. Afganistan uyruklu 5 kişilik grubun yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlendi. Kaçaklar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ERTÜRKBAŞKALE Van DHA VAN BaşkaleSarısuEşmepınar Jandarma KarakoluAfganistanKaçaklar işlemlerininVan Emniyet Müdürlüğü YabancılarMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24