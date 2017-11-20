Başkale'de 5 Afgan kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

İran sınırı yakınlarında bulunan Sarısu mevkiinde yaya olarak yürüyen kaçaklar, Eşmepınar Jandarma Karakolu yakınlarında durduruldu. Afganistan uyruklu 5 kişilik grubun yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlendi. Kaçaklar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü\'ne sevk edildi.



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