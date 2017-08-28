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Başkale'de 4 PKK'lı terörist öldürüldü - yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine 'Başkale'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü' başlıklı haber, valilik açıklaması doğrultusunda yeniden geçildi

28 Ağustos 2017 18:18

Sayın Yazıişleri Müdürlerine
\'Başkale\'de 2 PKK\'lı terörist öldürüldü\' başlıklı haber, valilik açıklaması doğrultusunda yeniden geçildi.
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YENİDEN

 

VAN, (DHA)-VAN\'ın Başkale İlçesi kırsalında insansız hava araçalarından yararlanılarak yapılan hava destekli operasyonlarda 4 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristlerin Başkale bölgesinde güvenlik korucularını ve vatandaşları şehit eden, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları karayolu ve köy yollarına da mayın ve el yapımı patlayıcılar yerleştiren kişiler oldukları belirtildi. 
Van\'ın Başkale İlçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarla ilgili Van Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede öldürülen PKK\'lı terörist sayısının 4 olduğu belirtildi. Başkale ilçesinde çok sayıda terör eylemi gerçekleştiren ve yeni eylem hazırlığı yapan 4 teröristin, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü\'nün insansız hava arçalarından yarararlanılarak 27 Ağustos 2017 günü yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.  
Yapılan ilk tespitte, etkisiz hale getirilen teröristlerin, bugüne kadar Başkale bölgesinde güvenlik korucularını ve vatandaşları şehit eden, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları karayolu ve köy yollarına mayın ve el yapımı patlayıcılar yerleştiren teröristler olduklarının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: 
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
\"Operasyonun devamında, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda ise; 1 M-16 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 dolu şarjör, 61 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el bombası, 1 gündüz görüş dürbünü, 3 battaniye, 1 araç telsizi, 40 metre kablo, 1 güneş paneli, 1 akü, 1 ses kayıt cihazı ve 1 radyo ele geçirilmiştir. Öte yandan, ilimiz Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kırkgeçit-Yalınca karayolu üzerine aynı örgüt mensuplarınca yerleştirilmiş, mayınlar 26 Ağustos 2017 günü vatandaşlarımızın desteği ile tespit edilerek, her hangi bir zayiata sebep olamadan, güvenlik güçlerimiz bünyesindeki uzman ekipler tarafından  yerinde imha edilmiştir.\"
10 GÜNDE ÖLDÜRÜLEN PKK\'LI SAYISI 18 OLDU
Açıklamada, ayrıca, Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran-Esenyamaç mahalleleri arasındaki yol üzerine, yine teröristlerce büyük çapta patlayıcının, 27 Ağustos 2017 günü güvenlik korucularının dikati ile tespit edilerek imha edildiği de belirtilerek, \"Böylelikle; son 10 gün içerisinde halkımızın üst düzey desteği, güvenlik korucularımızın ve güvenlik güçlerimizin 6 ayrı operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18\'e ulaşmış, operasyonların ardından çok miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir.Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz  terörle mücadele, kesintisiz ve kararlı şekilde devam edecektir\" denildi.

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