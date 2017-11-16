Başkale'de 26 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 26 kişi yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran Mahallesi Sırt mevkiinde yürüyen bir grubu fark etti. Bölgeye giden ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 26 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, Başkale Devlet Hastanesi\'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi.



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