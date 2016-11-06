Başka yatakta neden uyuyamıyoruz?

ABD’de Brown Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, kendi yatağımızda yatmadığımız ilk gece beynimizin bir yarısı tehlikelere karşı nöbet tutmak için ‘uyumuyor’.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; 35 kişinin uykudaki beyin aktivitelerinin incelendiği araştırmada, beynin sol yarısının ‘uyanık’ sinyali verdiği ortaya çıktı. Araştırma ekibinden Masako Tamaki, “Bulunduğumuz ortam bizim için yeni olduğunda, çevremizi izlemek ve sıradışı bir durum olup olmadığını tespit etmek bir tür gözetleme sistemine ihtiyaç duyuyor olabiliriz” dedi.

Araştırma birçok cevapsız soruyu da ortaya atmış oldu. Zira niçin beynin sol yarısının uyanık kaldığı ve sağ yarısının uyumayı tercih ettiği, bu asimetrinin niçin sadece bir gece sürdüğü henüz bilinmiyor.

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