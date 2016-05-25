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Kültür-Sanat

Başka Sinema'dan kısa film gecesi

Son dönemde öne çıkan filmler arasından seçilen 6 kısa film 1 Haziran'da Başka Çarşamba Kısa Film Gecesi'nde gösterime girecek

25 Mayıs 2016 23:50

"Yepyeni ve farklı bir sinema deneyimi" sloganıyla yola çıkan, bağımsız filmlerin dağıtımcısı M3 Film ve Kariyo & Ababay Vakfı isbirliğiyle hayata geçirilen Başka Sinema, sinemaseverler için 1 Haziran Çarşamba günü 'Başka Çarşamba Kısa Film Gecesi' düzenliyor. Gece kapsamında son dönemin öne çıkan altı kısa filmi gösterilecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de belli sinema salonlarında gösterime gircek kısa film gecesi programı şöyle:

*2 KIZGIN ADAM / Baran Gündüzalp

*BÜST / Hakan Hücum

*CEMİL ŞOV / Barış Sarhan

*HÜVELBAKİ / Süleyman Arslan

*KARADENİZ / Ulaş Karaoğlu

*TİK TAK / Zeynep Koçak

Filmlerin gösterilecekleri salonlar şöyle:

Altunizade Capitol Spectrum Cineplex - 21:30

Başakşehir Cinetech Mall of Istanbul - 21:15

Beyoğlu Sineması - 21:30

Boğaziçi Üniversitesi Sinebu - 19:00

Etiler Akmerkez Cinema Pink - 21:30

Kadıköy Rexx - 21:15

Ankara BÜYÜLÜ FENER SİNEMALARI - 19:30

Izmir Karaca Sinemasi - 19:30

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