Başka partiye üye olmaya gitti, AKP üyesi olduğunu öğrendi

Kahramanmaraş'ta yaşayan 41 yıllık öğretmen Ömer Arslan, emekli olduktan sonra görüşlerine yakın olan bir siyasi partiye üye olmak istedi. Arslan, üye olmak için gittiği siyasi partinin genel merkezinde AKP'ye üye olduğunu öğrendi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; Ömer Arslan üye olmak istediği partinin genel merkezinde görüştüğü yetkiliden "Sen başka partiye üyesin. Bu partiden istifa etmelisin" sözlerini duyudu. Arslan bu sözlerin ardından 2012 yılında AKP'ye üye yapıldığını öğrendi.

O dönem devlet memuru olan Arslan, "Üye yapıldığım dönemde hakkımda bir şikayet olsaydı görevden uzaklaştırılırdım. Böylece tüm emeklerim boşa giderdi. Ayrıca o dönem bir okulda müdürlük yapıyordum. Fakat oradaki AK Partili idareciler arkamdan iş çevirerek idareciliğimi elimden aldılar. Yetmezmiş gibi beni AK Parti'ye üye yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Arslan, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kendisini AKP'ye üye yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.