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BBC Türkçe

Bask bölgesinin en büyük kentinde 10 binden fazla silah ele geçirildi

İki ay önce Bilbao'daki operasyonda ele geçirilen silahların fotoğrafları medya ile paylaşıldı. Silahlar arasında makineli tüfekler, tabancalar ve el bombaları da bulunuyor.

14 Mart 2017 22:51

İspanyol polisi, Bask özerk bölgesinin en büyük kenti Bilbao'da iki ay önce düzenlediği operasyonda 10 binden fazla silahı ele geçirdiğini açıkladı.

Polis daha sonra ele geçirilen silahların fotoğraflarını medya ile paylaştı.

Emniyet yetkilileri, silahların büyük bir kısmının kanunlardaki boşluklar nedeniyle yasal yollardan temin edildiğini söyledi.

Organize bir suç örgütüne ait olduğu belirtilen silahlar arasında makineli tüfekler, tabancalar ve el bombaları da bulunuyor.

Operasyonu, Madrid, Bilbao ve Valencia emniyet birimlerinin birlikte düzenledikleri operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.

Avrupa Polis Örgütü'nün (Europol) de desteklediği operasyon sonucu yakalanan silahların İspanya, Fransa ve Belçika'da dağıtılmaya hazırlandığı bildirildi.

Cephaneliğin büyük bir çoğunluğunun açık artırmalar gibi yasal yollarla bir araya getirildiği de açıklandı.

Emniyet, silahların önce kara borsaya ve sonrasında da "teröristlerin ve organize suç örgütlerinin" eline geçtiğini ifade ediyor.

Europol, bu silahların, Avrupa ülkelerinin silah kanunları arasındaki farklar istismar edilerek elde edildiğini vurguluyor.

Devre dışı bırakılarak satılan silahların yeniden çalışır hale getirilmesi ile oluşan pazarın, kaçakçıların ana silah kaynağını oluşturduğu belirtiliyor.

Europol yetkilileri, 2014 yılından sonra bu yollarla elde edilen silahların kaçakçılığında önemli bir artış olduğunu söylüyor.

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