Basit malzemelerle sofistike lezzetler

Şef Serkan Bozkurt, yeni kitabı, “Serkan Bozkurt’la Modern Türk Mutfağı”nda, geleneksel malzemelerle değişik tatlar sunuyor. Bol ödüllü şef; kadayıf, baklava hamuru ve kuru meyvelerle yorumladığı sofistike tariflerini okurlarıyla paylaştı.



Peynirli ve baharatlı somon ruloları



Malzemeler:



• 200 gr füme somon (dilimli) • 1 demet roka • 200 gram krem peynir • 3 yemek kaşığı çiğ krema • 1/2 demet dereotu • 5-6 dal taze fesleğen • Tane karabiber • 2 yemek kaşığı zeytinyağı • Bir tutam Akdeniz yeşilliği



Hazırlanışı:



Krem peyniri, krema, ince kıyılmış dereotu ve fesleğenle iyice karıştırın. Streç filmi tezgâhın üzerine açarak somon dilimlerini ince bir şekilde yayın. Somonların üzerine zeytinyağı ile tatlandırılmış roka yapraklarını yerleştirin. Son olarak hazırlanan baharatlı krem peyniri, sıkma torbası ile rokaların ortasına sıkın ve rulo şeklinde sararak, 10 dakika kadar buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkardıktan sonra streçten ayırarak dilimleyin ve Akdeniz yeşillikleri üzerinde servis edin.



Peynirli patlıcan pane



Malzemeler:



• 4 adet patlıcan • 1 kâse beyaz peynir • 2 adet domates • 1/2 demet maydanoz

• 1 su bardağı un • 2 yumurta • 1 su bardağı galeta unu • 1 çay bardağı sıvıyağ

• 1 çay kaşığı tuz • 1 çay kaşığı karabiber



Hazırlanışı:



Patlıcanları yıkadıktan sonra daire şeklinde kesin. Beyaz peyniri, ince kıyılmış maydanozu ve sıvıyağı karıştırın. İki dilim patlıcan arasına hazırladığınız peyniri ve bir dilim de halka kesilmiş domatesi koyup yapıştırdıktan sonra; ilk olarak tuzlu ve karabiberli una, oradan çırpılmış yumurtaya, son olarak galeta ununa bulayın. Sıvıyağda kızartıp, sıcak olarak servis edin.



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Kuru meyveler ile avokado salatası



Malzemeler:



• 3 adet avokado • 10 adet kuru kayısı • 10 adet kuru incir • 1 kâse kuru üzüm • 3 yemek kaşığı mayonez • 2 yemek kaşığı zeytinyağı • 1 yemek kaşığı taze limon suyu • 1 çay kaşığı tuz • 1 çay kaşığı karabiber • Bir tutam Akdeniz yeşilliği • 10 adet kiraz domates



Hazırlanışı:



Avokadoları soyun ve iri küp şeklinde doğradıktan sonra limon suyu ve zeytinyağında bekletin. Kuru meyveleri de avokado büyüklüğünde doğrayın ve ilave edin. Mayonez, tuz ve karabiber ekledikten sonra iyice karıştırın. Tabağa aldıktan sonra Akdeniz yeşillikleri ve kiraz domates ile süsleyerek servis edin.



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Baklava yufkasına sarılı lüfer balığı



Malzemeler:



• 2 adet lüfer balığı • 2 adet kuru soğan • 12 adet baklava yufkası • 1 çay bardağı zeytinyağı • 1 yemek kaşığı tereyağı • 1/2 çay kaşığı karabiber • 1 çay kaşığı tuz



Patates sotesi için: • 4 adet haşlanmış patates • 1 adet soğan • 1 yemek kaşığı tereyağı • 1 diş sarımsak • 1/2 adet sarı dolmalık biber • 1/2 adet kırmızı dolmalık biber • 1 çay kaşığı tuz • 1 çay kaşığı karabiber



Hazırlanışı:



Kuru soğanı piyazlık doğrayıp çok kısık ateşte yarım çay bardağı zeytinyağında yahni gibi kavurun. Lüfer balıklarını filetolara ayırıp kılçıklarını bir cımbızla çekin. Baklava yufkalarını balığın boyunu biraz geçecek kalınlıkta uzunlamasına kesin. Diğer bir tavada kalan zeytinyağını kızdırıp balıkları sadece renk alacak şekilde kızartın.



Her bir balık için üçer kat yufka tezgâha koyun. Balıkları yufkanın başlangıç noktasına denk getirin, ortasına kavrulan soğandan da koyduktan sonra üzerine küçük katlar halinde yufka kapatın.



Fırın tepsisine alın ve üzerine tereyağı sürüp 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Patates sotesi için tüm malzemeleri eşit, küp şeklinde doğrayın. Tavaya alınan tereyağı kızdırdıktan sonra sarımsak, soğan, biber ve patatesi sırasıyla ekleyip soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırdıktan sonra balıkla beraber servis edin.



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Kadayıfa sarılı karides



Malzemeler:



• 4 adet jumbo karides • 1 kâse taze çiğ kadayıf • 2 adet yumurta beyazı • 1 çay kaşığı tuz • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber • 1 su bardağı kuru iç bakla • 1 adet kuru soğan • 1 adet havuç • 1 diş sarımsak • 1/2 demet dereotu • 1 çay kaşığı şeker • 2 yemek kaşığı zeytinyağı • Kızartma için sıvıyağı



Hazırlanışı:



Kuru baklayı bir gece önceden ıslatın, ertesi gün suyu süzüldükten sonra bir tencere içinde iri doğranmış soğan ve havuçla birlikte yaklaşık 30 dakika pişirin. Daha sonra bu karışıma tuz ve şeker ilave edin, iyice çırparak püre haline getirin. Zeytinyağını tavaya koyduktan sonra ince kıyım doğranmış sarımsakla birlikte püreyi bir süre kavurun ve içerisine ince doğranmış maydanoz ilave edin. Bir tepsinin yüzeyini su ile ıslatılıp karışımı dökün. Hazırladığınız fava ılık hale gelirken kadayıfı, karides genişliğinde uzunlamasına açarak tezgâha koyun. Tuz ve kırmızı toz biberle harmanlanmış karidesi sarın. Pişerken açılmaması ve iyi kızarması için yumurta beyazına bulayarak kızgın yağda pişirin. Ilık fava ile servis edin.



