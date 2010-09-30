T24- Sabah gazetesi yazrı Ömer Üründül, dün Şampiyonlar Ligi C grubunda oynanan Glasgow Rangers - Bursaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Bursaspor'un 1-0 yenildiği maçın analizini yaparak Bursaspor'un eksikliklerini yazdı.





İşte Ömer Üründül'ün Sabah gazetesinde yayımlanan yazısı:

(30 Eylül 2010)





Basit gol yersen!





Glasgow Rangers, güçlü oyunculardan kurulu, hücum yönü sınırlı, oyuna genelde hükmedecek kolektif yapıya sahip olmayan ama takım savunması çok sağlam, rakibi presle bozup, oynatmayan bir takım.





Ev sahibi olmalarına rağmen maça kontrollü, takım savunması bizim en büyük silahımız mesajını vererek başladılar. Bursaspor da doğal olarak hazırlık paslarına rağbet edip, benzer anlayışta karşılık veriyordu. Bu saha içi görüntüsünde Bursaspor'un çok dikkatli olup, skor dezavantajına düşmemesi gerekiyordu. Eğer oyunu uzun süre tutabilirlerse mecburen risk almaya başlayacak rakip karşısında Bursaspor'a elverişli bir hücum ortamı doğacaktı. Ama defans ve kaleci hatasının bütünleşmesiyle çok basit bir gol yendi. Ardından Rangers takım halinde topun arkasına geçerek, savunma tedbirlerini üst düzeye çıkarıp, Bursa'yı devre sonuna kadar kilitledi.

Rangers ikinci yarıya Stepanov'un hatasıyla çok net bir gol pozisyonuyla başladı. Ondan sonra 90 dakikanın sonuna kadar Bursaspor hemen hemen tek kale oynadı. Ancak Old Trafford'ta Manchester'den gol yemeyen Rangers, Bursaspor'a bütün çabasına rağmen pozisyon imkanı vermiyordu. Sağlam'ın son 20 dakikadaki iki hamlesi de bir şeyi değiştirmedi ve sonuçta çok önem taşıyan maçtan puansız ayrıldı.



Tek hatası Stepanov



Bursaspor'un başarılı ve istikrarlı oyuncularından Volkan Şen dün gece de elinden geldiğince iyi işler yaptı. Insua ilk defa kalitesini konuşturdu. İsveçli Svensson da ön libero özelliklerini bünyesinde barındıran ve takımına bundan sonra da çok katkı verecek bir oyuncu olduğunu gösterdi.





Ertuğrul Sağlam'ın ilk 11'de Stepanov'a yer vermesi bana göre tek yanlışıydı. Büyük olasılıkla Stepanov'un deneyimini düşünerek ve de futbolumuzun yüksek toplardaki zaafını da göz önüne alarak kendisine görev verdi. Ama ligde az forma şansı bulduğu için maç eksiği olan ve de fizik olarak bir hayli ağırlaşmış Stepanov'dan fayda değil zarar geldi. Oyunun başlarında tehlike bölgesinde yaptığı çok gereksiz bir faul az daha gol oluyordu. Yenen golde çok ağır kaldı. İkinci devre rakibin tek net pozisyona girmesi de yine onun sayesinde oldu.



