'Basit bir hırsızlık değil'

T24 - Muğla Milas'ta, definecilerin kaçak kazı sırasında bulduğu 2 bin 400 yıllık lahdi inceleyen uzmanlara göre eğer defineciler değil de kazı ekibi bu keşfi yapsaydı, sonuç daha farklı olabilirdi.



Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Ntv'ye “Şu anda 5 tutuklu var ben tutuklu sayısının artacağını tahmin ediyorum. Ciddi bir teknik destek almışlar ciddi bir bilimsel destek almışlar ekonomik lojistik destek almışlar yerel bir hırsızlık olayı değil çok daha büyük çaplı bir olay.



Mekanın üzerinde şimdiye kadar 1.derecede arkeolojik alan olmasına rağmen gecekondu tarzında birtakım yapıların bulunması gerçekten büyük bir ihmal burda bizde dahil olmak üzere kime sorumluluk düşüyorsa hepsini irdeliyoruz. Lahdin olduğu alanı bir açık arkeoloji parkına dönüştürülmesi kısmen bir kapalı müzede bu bölgede yapılması düşünülüyor” dedi.



Tarihi eser yağmacılarından geriye ne kaldığı henüz bilinmiyor.



10 gün önce onların elinden kurtarılan lahitin değeri belirlerlenmeye çalışılıyor.





