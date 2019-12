'Basının bir bölümü mütareke dönemini aratıyor'

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, terörle mücadeleye yönelikte her türlü eleştiriyi saygıyla karşıladıklarını belirterek, "Ancak bugün maalesef Türkiye'de basının bir bölümü, çok açık söylüyorum, İstiklal Savaşındaki mütareke basınını dahi aratacak seviyede" dedi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Harp Okulundaki 1962 yılı mezunlarıyla birlikte Anıtkabir'e yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kapsamlı bir harekat olduğunu kaydetti.



Orgeneral Başbuğ, "Bu kadar kapsamlı harekatta bazı eksiklikler olabilir. Biz her zaman söylüyoruz elbette olabilir objektif verilere dayanan gerçekçi, bilgiye dayanan, terörle mücadeleye yönelikte her türlü eleştiriyi saygıyla karşılıyoruz. Ancak bugün maalesef Türkiye'de basının bir bölümü, çok açık söylüyorum, İstiklal Savaşındaki mütareke basınını dahi aratacak seviyede. Ben inanıyorum ki mütareke basını dahi bu kadar hain bu kadar önyargılı değildi" diye konuştu.





Tunceli'deki saldırı



Orgeneral Başbuğ, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin, "Tüm karakol ve üs bölgelerinde görev yapan birliklerimiz kendi kendine yeterli, herhangi bir saldırı anında bu saldırı ile mücadele edebilecek güçte ve yetenektedir" dedi.



Orgeneral Başbuğ, düzenlenen saldırıda erbaş ve erlerin kahramanca mücadele ettiğini, görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Terörle bir yere varamazsınız. Bu ülkede neyi paylaşamıyoruz? Bu ülkenin huzurunu, güvenliğini bozarak nereye ulaşacağınızı zannediyorsunuz? Bu olayların Silahlı Kuvvetler'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığına darbe vuracağını mı zannediyorsunuz? Büyük bir yanılgı içindesiniz" dedi.





Org. Başbuğ'un konuşmasından öne çıkanlar:



- Karakollar kendini koruyacak güçte ama hava koşulları kötüydü. Bir tek silahlı helikopter sağlanamadı.



- Böyle saldırılar TSK'nın terörle mücadele kararlılığını ve azmini artırır. Kararlılığımıza darbe vurmak istiyorlar, ama başaramayacaklar.



- Bu olaylar Tunceli'deki eşkiyaların başında bulunanların yönettiği olaylardır.



- TSK'yı yalanları kullanarak eleştiren basını lanetliyorum. Basının bir bölümü mütareke dönemini aratıyor.



- Uzman çavuş ve general arasında fark yoktur. Hepsi omuz omuza mücadele eder.



- Eleştiriler bizi daha da birleştirir, güçlü kılar.