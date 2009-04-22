Başını taşla ezdi, üstüne çıkıp zıpladı!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda tartıştığı kişi tarafından darbedildikten sonra başı taşla ezilen genç ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Samet H. (20), Mollaarap Mahallesi Vakıf Sokak yakınlarındaki ormanlık alanda gezinirken bir ağacın altında oturan Nurettin Y. (19) ile karşılaştı.



İki genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet H, Nurettin Y'yi darbetti.



Nurettin Y'nin başına taşla vurmaya başladığı, yere düşen gencin üzerine çıkarak zıpladığı iddia edilen Samet H, olaya tanık olan vatandaşlarca güçlükle sakinleştirildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Nurettin Y'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Zanlının gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

