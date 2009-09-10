Basını kandırdılar

Yedi yıllık işadamı sevgilisi Nurettin Hasman'ı terkedip sörfçü Bora Kozanoğlu ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, bu ilişkinin meyvelerini toplamaya başladı.



İlişkileri bir süredir tartışılan ikilinin Bağdat Caddesi'ndeki bir tanıtıma katılacakları açıklandı. İki sevgili Kozanoğlu'nun da sponsoru olan firmanın piyasaya çıkardığı yeni ürünleri tanıtacaklardı.

Büyük tepki

Medya kuruluşlarına haber salındı. Mağaza gazetecilerle doldu taştı. Ancak ortada Eda Taşpınar yoktu. Sörfçü sevgilisi, tanıtımı tek başına yaparkan gazeteciler 'Eda sevgilisiyle katılacak' diye faks çeken organizasyon şirketine büyük tepki gösterdiler.