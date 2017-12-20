Başından vurularak öldürüldü

Mesut IŞIK/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vurulan Bülent Küçük, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi 389 Sokak\'taki bir inşaatta meydana geldi. Bülent Küçük ile kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmaı sırasında bu kişi, yanındaki tabancayı çekip, Bülent Küçük\'ün başına ateş etti.

Küçük kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bülent Küçük\'ün yaşamını yitirdiği saptandı.

Küçük\'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.