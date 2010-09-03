Basında F.Bahçe'nin ilgilendiği 266 futbolcu

T24- Fenerbahçe Kulübü, futbolda tamamlanan birinci transfer döneminin ardından bir açıklama yaparak, basında kendileriyle adı geçen oyuncuların listesini yayınladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 Şubat 2010 tarihinden itibaren, spor basını tarafından yazılan, yeni sezon için transfer edileceği ileri sürülen oyuncuların isimlerinin, "Transfer Spekülasyonu" olarak kayıt altına alınmaya başlandığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz yayınlanan bu haberler ile ilgili yalan ya da doğru ifadesini kullanmadan, bunların birer spekülasyon olduğunu internet sitesinde duyurdu. Bunların spekülasyon olduğunu, dolayısıyla yalan ya da doğru şeklinde bir yorumda bulunmadığımıza özellikle bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz."
Basın yayın kuruluşlarında, 20 Şubat-1 Eylül tarihleri arasında kulübün 265 futbolcu ile ilgili transfer çalışması yürüttüğünün öne sürüldüğü belirtilen açıklamada, "Dünyada hiçbir futbol takımının bir sezonda 265 futbolcu ile ilgilenmesi, bu sayıda futbolcu transfer etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla yaptığımız ’Spekülasyon’ açıklamasını her fırsatta eleştirenler ile ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü’nün yayınladığı 265 kişilik oyuncu listesi arasında, transferleri gerçekleşen İlhan Eker, Stoch, Niang, Dia, Caner Erkin ve Serkan Kırıntılı da yer aldı. Açıklamanın devamında listeye yer verildi.
"Basın Tarafından Transfer Edeceğimiz Öne Sürülen Futbolcuların Listesi
Nene
Baptista
Otamendi
Giuliano
Maicon
Hoarau
Sercan
Stoch
Hazard
Obertan
Dentinho
Arnautovic
Deco
Babel
Javad Nekounam
Thiery Henry
Dunga
Mehmet Ekici
Javad
Rafael van der Vaart
Mevlüt Erdinç
Quaresma
Hamit Altıntop
Ozan İpek
Martin Petrov
Eto'o
Tuncay Şanlı
Drenthe
Pedro Geromel
Alexandro Da Silva
Luisao
Kewell'
Godin
Martin Jol
David Trezeguet
Huntelaar
Kuranyi
Mohammed Sissoko
Pedersen
Darren Bent
Krasic
Sinan Bolat
Gudjohnsen
Nuri Şahin
Necati Ateş
Halil Atıntop
Adrian Mutu
Vinicius
Volkan Şen
Hüseyin Tok
Poulsen
Serdar Kulbilge
Stankoviç
Kalu UChe
Pablo Piatti
Mustafa Pektemek
Mancini
Lukaku
Yassine Chikhaoui
Tuncay Süren
Cardozo
Marlos
Vangioni
Barış
Balotelli
Muntari
Orhan Şam
Yekta
Ömer Şişmanoğlu
Elias
Arda Turan
Delgado
Andres Sanchez
Balazs Dzsudzsak
Caner Erkin
Luis Suarez
Dickson Choto
Dzeko
Makukula
Luis Fabiano
Milan Bisevac
Mehmet Batdal
Orkun Uşak
Gignac
Nadir Belhadj
Diego Forlan
David Suazo
Boselli
Bougherra
Mido
Philippe Mexes
Luca Toni
Hürriyet
Doğa
Frederic Kanoute
Selçuk (TS)
Giovanni
Lucas Barrios
Felipe Melo
Alexandr Bukharov
Marc Janko
Senijad İbricic
Diogo
Pavlyuchenko
Ömer Aysan
Ceyhun (TS)
Ronaldinho
Santo
Adriano
John Carew
Karim Matmour
Peter Crouch
Van Der Vaart
Tardelli
Gaby Mudingayi
Kanoute
Ron Vlaar
Wilmer Aguirre
Yaya Toure
Nicklas Bendtner
Ron Vlaard
Marko Marin
Recep Niyaz
Zorrito Aguirre
Güven Varol
Ballack
İlhan Eker
Robert Lewandowski
Camoranesi
Zebina
Ireneusz Jelen
Cenk
Serdar Kurtuluş
Joe Ledley
Boghossian
Elyassa Süme
Julio Cruz
Trezeguet
Santa Cruz
Yakubu
Zlatan İbrahimovic
Okan Salmaz
Karim Benzema
Yiğit Gökoğlan
Sharbini
Joaquin
Heinze
Martin Skrtel
Ricardo Oliveira
Grygera
Heinze
Jesus Datolo
Marek Hamsik
German Denis
Diego Capel Trinidad
Yiğit İncedemir
Ballack
Jo Cole
Belletti
Gervinho
Brighi
Joacin Boghossian
Veli Kavlak
Yasin Pehlivan
Fred
Karim Ziani
Ali Önder
Zoltan Gera
Reginaldo Ferreira da Silva
Gallas
Zigic
Hulk
Miroslav Klose
İsmael Sosa
Alexis Sanchez
Obertan
Lisandro Lopez
Fabio Grosso
Kumordzi
Dos Santos
Ali Tandoğan
Defoe
Klose
Ireneusz Jelen
Govou
Janovic
Jan Verthonghen
Grosso
Pablo Barrera
Lyonlu Piquionne
Mamodou Niang
Keirrison
Hernanes
Jucilei
Serdar Taşçı
Aleksandr Bukharov'u
Radamel Falcao
Raul Gonzalez
Deniz Yılmaz
Frederic Piquionne
Cris
Boby Zamora
Falcao
Berbatov
Crouch
Grafite
Bukharov
Fernandez
Diego
Podolski
Zdenek Grygera
Nilmar
Vucinic
Zarate
Cavani
Shaun Wright-Philips
Vhoto
Gyan
Issiar Dia
Amauri
Olic
Loic Remy
Aduriz
Torres
Roni
Vlademir Weiss
Brandao
Biglia
Karim Matmour
Matteo Ferrari
Gomis
Ilsinho
Javad
N'Diaye
Serkan Kırıntılı
Mesut Özil
Adebayor
Altidore
Paulo Cannavaro
Emana
Robinho
Batuhan Karadeniz
Jevad Nekounam
İbra
Caceras
Sosa
Diakhate
Capoue
N'Koulou
Mangala
Cordoba
Gago
Diarra
Nounkeu
Demichelis
Shittu
Waldo Ponce
Bisevac
Sebastien Prödl
Felipe Santana
Halid Boulahrouz
Bayal Sall
Mexes
Lucos Mareque
Serdar Çoban
Khalid Boularouz"