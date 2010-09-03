Basında F.Bahçe'nin ilgilendiği 266 futbolcu

T24- Fenerbahçe Kulübü, futbolda tamamlanan birinci transfer döneminin ardından bir açıklama yaparak, basında kendileriyle adı geçen oyuncuların listesini yayınladı.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 Şubat 2010 tarihinden itibaren, spor basını tarafından yazılan, yeni sezon için transfer edileceği ileri sürülen oyuncuların isimlerinin, "Transfer Spekülasyonu" olarak kayıt altına alınmaya başlandığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz yayınlanan bu haberler ile ilgili yalan ya da doğru ifadesini kullanmadan, bunların birer spekülasyon olduğunu internet sitesinde duyurdu. Bunların spekülasyon olduğunu, dolayısıyla yalan ya da doğru şeklinde bir yorumda bulunmadığımıza özellikle bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz."



Basın yayın kuruluşlarında, 20 Şubat-1 Eylül tarihleri arasında kulübün 265 futbolcu ile ilgili transfer çalışması yürüttüğünün öne sürüldüğü belirtilen açıklamada, "Dünyada hiçbir futbol takımının bir sezonda 265 futbolcu ile ilgilenmesi, bu sayıda futbolcu transfer etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla yaptığımız ’Spekülasyon’ açıklamasını her fırsatta eleştirenler ile ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Fenerbahçe Kulübü’nün yayınladığı 265 kişilik oyuncu listesi arasında, transferleri gerçekleşen İlhan Eker, Stoch, Niang, Dia, Caner Erkin ve Serkan Kırıntılı da yer aldı. Açıklamanın devamında listeye yer verildi.

"Basın Tarafından Transfer Edeceğimiz Öne Sürülen Futbolcuların Listesi

Nene

Baptista

Otamendi

Giuliano

Maicon

Hoarau

Sercan

Stoch

Hazard

Obertan

Dentinho

Arnautovic

Deco

Babel

Javad Nekounam

Thiery Henry

Dunga

Mehmet Ekici

Javad

Rafael van der Vaart

Mevlüt Erdinç

Quaresma

Hamit Altıntop

Ozan İpek

Martin Petrov

Eto'o

Tuncay Şanlı

Drenthe

Pedro Geromel

Alexandro Da Silva

Luisao

Kewell'

Godin

Martin Jol

David Trezeguet

Huntelaar

Kuranyi

Mohammed Sissoko

Pedersen

Darren Bent

Krasic

Sinan Bolat

Gudjohnsen

Nuri Şahin

Necati Ateş

Halil Atıntop

Adrian Mutu

Vinicius

Volkan Şen

Hüseyin Tok

Poulsen

Serdar Kulbilge

Stankoviç

Kalu UChe

Pablo Piatti

Mustafa Pektemek

Mancini

Lukaku

Yassine Chikhaoui

Tuncay Süren

Cardozo

Marlos

Vangioni

Barış

Balotelli

Muntari

Orhan Şam

Yekta

Ömer Şişmanoğlu

Elias

Arda Turan

Delgado

Andres Sanchez

Balazs Dzsudzsak

Caner Erkin

Luis Suarez

Dickson Choto

Dzeko

Makukula

Luis Fabiano

Milan Bisevac

Mehmet Batdal

Orkun Uşak

Gignac

Nadir Belhadj

Diego Forlan

David Suazo

Boselli

Bougherra

Mido

Philippe Mexes

Luca Toni

Hürriyet

Doğa

Frederic Kanoute

Selçuk (TS)

Giovanni

Lucas Barrios

Felipe Melo

Alexandr Bukharov

Marc Janko

Senijad İbricic

Diogo

Pavlyuchenko

Ömer Aysan

Ceyhun (TS)

Ronaldinho

Santo

Adriano

John Carew

Karim Matmour

Peter Crouch

Van Der Vaart

Tardelli

Gaby Mudingayi

Kanoute

Ron Vlaar

Wilmer Aguirre

Yaya Toure

Nicklas Bendtner

Ron Vlaard

Marko Marin

Recep Niyaz

Zorrito Aguirre

Güven Varol

Ballack

İlhan Eker

Robert Lewandowski

Camoranesi

Zebina

Ireneusz Jelen

Cenk

Serdar Kurtuluş

Joe Ledley

Boghossian

Elyassa Süme

Julio Cruz

Trezeguet

Santa Cruz

Yakubu

Zlatan İbrahimovic

Okan Salmaz

Karim Benzema

Yiğit Gökoğlan

Sharbini

Joaquin

Heinze

Martin Skrtel

Ricardo Oliveira

Grygera

Heinze

Jesus Datolo

Marek Hamsik

German Denis

Diego Capel Trinidad

Yiğit İncedemir

Ballack

Jo Cole

Belletti

Gervinho

Brighi

Joacin Boghossian

Veli Kavlak

Yasin Pehlivan

Fred

Karim Ziani

Ali Önder

Zoltan Gera

Reginaldo Ferreira da Silva

Gallas

Zigic

Hulk

Miroslav Klose

İsmael Sosa

Alexis Sanchez

Obertan

Lisandro Lopez

Fabio Grosso

Kumordzi

Dos Santos

Ali Tandoğan

Defoe

Klose

Ireneusz Jelen

Govou

Janovic

Jan Verthonghen

Grosso

Pablo Barrera

Lyonlu Piquionne

Mamodou Niang

Keirrison

Hernanes

Jucilei

Serdar Taşçı

Aleksandr Bukharov'u

Radamel Falcao

Raul Gonzalez

Deniz Yılmaz

Frederic Piquionne

Cris

Boby Zamora

Falcao

Berbatov

Crouch

Grafite

Bukharov

Fernandez

Diego

Podolski

Zdenek Grygera

Nilmar

Vucinic

Zarate

Cavani

Shaun Wright-Philips

Vhoto

Gyan

Issiar Dia

Amauri

Olic

Loic Remy

Aduriz

Torres

Roni

Vlademir Weiss

Brandao

Biglia

Karim Matmour

Matteo Ferrari

Gomis

Ilsinho

Javad

N'Diaye

Serkan Kırıntılı

Mesut Özil

Adebayor

Altidore

Paulo Cannavaro

Emana

Robinho

Batuhan Karadeniz

Jevad Nekounam

İbra

Caceras

Sosa

Diakhate

Capoue

N'Koulou

Mangala

Cordoba

Gago

Diarra

Nounkeu

Demichelis

Shittu

Waldo Ponce

Bisevac

Sebastien Prödl

Felipe Santana

Halid Boulahrouz

Bayal Sall

Mexes

Lucos Mareque

Serdar Çoban

Khalid Boularouz"



