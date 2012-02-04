-Basında en çok Sow'un transferi yer aldı İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Medya takip ajansı Interpress'in yaptığı araştırmaya göre, ocak ayında, Türk medyasında transfer haberleri içinde en fazla yeri, Senegalli golcü Moussa Sow'un Fenerbahçe'ye transferi aldı. Interpress'in ulusal, bölgesel ve yerel gazetelere yönelik araştırmasına göre, Moussa Sow'un Fenerbahçe'ye transferine yönelik haberler 837 kez gazetelerde yer buldu. Sow transferini, 432 haberle Yunan golcü Theofanis Gekas'ın Samsunspor'a transferi izledi. Olcan Adın'ın Gaziantepspor'dan Trabzonspor'a transferi 385, Manisaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Yiğit İsmail Gökoğlan'ın transferi ise 378 habere konu oldu. Orduspor'un dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i takımın başına getirmesi de spor sayfalarında 613 haberle yer aldı.