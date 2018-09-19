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Başına tahta düşen 16 yaşındaki genç öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mobilya atölyesinde başına tahta düşen 16 yaşındaki Furkan Özcan öldü

19 Eylül 2018 22:07

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, mobilya atölyesinde başına tahta düşen 16 yaşındaki Furkan Özcan öldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Belen Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Malzeme almak için E.T.\'nin iş yerine giden Furkan Özcan ve babası Ali Özcan devrilen tahtaların altında kaldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Furkan Özcan ve babası tahtaların arasından çıkartıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri baba ve oğlu Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Furkan Özcan, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ali Özcan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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