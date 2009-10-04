Basına savaş açan Berlusconi'ye halktan protesto

İtalyan halkı. özel hayatındaki skandalları ortaya çıkardığı için basına top yekün savaş açan Başbakan Berlusconi'yi uyardı.



İtalya’da medya, sol sendikalar ve muhalefet grupları ‘özel hayatındaki skandalları ortaya çıkardı diye basına savaş açan aşırı sağcı Başbakan Silvio Berlusconi’yi dev bir mitingle protesto etti. Roma’da Piazza Del Popolo meydanında toplanan binlerce İtalyan, başta solcu La Repubblica olmak üzere seks skandallarını yazan gazetelere tazminat davası açıp, iş çevrelerine de ‘reklam vermemeleri’ çağrısı yapan Berlusconi’yi basın özgürlüğüne darbe vurmakla eleştirdi. Sınır tanımayan Gazeteciler’den Jean-François Julliard, “Bunun sadece Zimbabve ve Belarus’da yaşandığını biliyorduk” tepkisi verdi.