Başına darbe alan milli futbolcu, ölümden döndü

Rusya'nın Moldova kentinde düzenlenen UEFA Regions Cup turnuvasında geçen hafta İsviçre'nin Cenevre takımıyla oynanan final maçında, rakibinin dirseğiyle başına darbe alarak yere yığılan İstanbul Bölge Karması oyuncusu Mert Arslanalp, ölümden döndü.

Baygın halde hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan ve başına 50 dikiş atılan 22 yaşındaki amatör milli oyuncunun, hayati tehlikeyi atlattığı ve birkaç güne kadar Türkiye'ye getirileceği açıklandı.

Posta'da yer alan habere göre, UEFA Regions Cup'ta Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması futbol takımı, ilk maçında Kuzey İrlanda temsilcisini 2-0 yenerken, ikinci karşılaşmasında ev sahibi Moldova temsilcisi ile 0-0 berabere kaldı ve finalde İsviçre'nin Cenevre takımının rakibi oldu.

Finalde rakibini 1-0 ile geçen Türk ekibi şampiyon olurken, golün asistini yapan Mert Arslanalp, karşılaşmanın 84. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına aldığı dirsek darbesiyle yere yığıldı.

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından baygın halde özel bir hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenesinde kafatasında 3,5 santimetrelik çökme ve kırık olduğu belirlenen Mert Arslanalp, acil olarak ameliyata alındı.

Yaklaşık 5,5 saat süren operasyonun ardından başına 50 dikiş atılan Arslanalp, yoğun bakım servisinde gördüğü tedaviden sonra hayati tehlikeyi atlattı.

"Hiçbir şey hatırlamıyorum"

Genç futbolcu, karşılaşmada yaşanan talihsiz olaydan 10 dakika önce kendisinin yaptığı asistle 1-0 öne geçtiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu gole çok sevinmiştim. Güzel bir sonuca imza atmak üzereydik. Şampiyonluğa 10 dakika kalmıştı. Onun hırsıyla oynuyorduk. Tamamen skoru korumaya konsantre olmuştum. Bu ortamda hava topu mücadelesine çıktım. İkili mücadelenin ardından hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim."

Hastanede zorlu bir süreçten geçtiğini ancak tek düşüncesinin eşi ve ailesi olduğunu anlatan Mert Arslanalp, "Şükürler olsun iki şu anda iyi durumdayım. Birkaç güne Türkiye'ye döneceğim söylendi. Ülkeme ve aileme kavuşacağım günü bekliyorum.'' şeklinde görüşlerini aktardı.

Arslanalp, ameliyatın ardından kendine geldikten sonra yanında bulunanlara karşılaşmanın skorunu sorduğunu, turnuvayı şampiyon olarak tamamladıklarını öğrendiğinde ise çok mutlu olduğunu söyledi.

"Artık oğlumuza kavuşacağımız günü bekliyoruz"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan genç oyuncunun annesi Çiğdem Arslanalp de oğlunun yaşadığı talihsiz olayın ardından ailece perişan olduklarını anlattı.

Oğlu Mert'in küçüklüğünden beri futbolu çok sevdiğini daha önce Galatasaray 18 Yaş Altı Takımı'nın da formasını giydiğini vurgulayan anne Arslanalp, şunları söyledi:

''Mert, her şeyini sahaya yansıtan bir oyuncu. Takımı ve başarı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Son final maçında da çok iyi bir performans sergilemiş. Golün de pasını vermiş. Golden sonra rakip oyuncuları bizim oyuncularımıza sert müdahalelerde bulunmuşlar. Maalesef Mert, bu sertliğe maruz kaldı. Hastanede gerekli her şey yapılmış. Hatta durumu iyi olunca doktorlar bunun bir mucize olduğunu söylemişler. Bizim için geçmeyen günler oldu. Artık oğlumuza kavuşacağımız günü bekliyoruz.''