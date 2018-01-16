T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başına darbe alan genç sporcu yaşam mücadelesini kaybetti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan 18 yaşındaki Alperen Atabay,

16 Ocak 2018 23:08

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan 18 yaşındaki Alperen Atabay, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 8 Ocak\'ta Antalya’nın Kundu bölgesindeki WOW Kremlin Palace Otel’de yapıldı. 14 Ocak’ta sona eren turnuvaya 60 ilden 1200 civarında sporcu katıldı. Turnuvaya, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çamyuva’daki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulu’ndan katılan Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alperen Atabay, ambulansla Özel Lara Anadolu Hastanesi’ne götürüldü.
Müsabaka sırasında aldığı darbe ile beyin kanaması geçiren ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alındı. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcu, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Doktorlar genç sporcunun ailesine kötü haberi vermekte zorlandı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süleyman EKİNANTALYA DHAANTALYAdaTürkiye Açık Kick BoksAlperen AtabayTürkiye Açık Kick Boks TurnuvasıOcak Antalyanın KunduWOW Kremlin Palace OteldeOcaktaTurnuvaya Antalyanın KemerAlakuşKick Boks OkulundanSağlıkLara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24