-BASINA DAĞITILAN MASTER KİTAPÇIK ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, adaya özgü oluşturulan kitapçık algoritmanın detaylı olarak incelendiğini ve bu tür bir şifrenin ilgili yazılım tarafından üretilmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü belirterek, ''Bunu fiziksel olarak da teyit etmek içinde ÖSYM'nin depolarına gelmiş olan sınav evrakı arasından sınavda fiilen kullanılmış olan rastgele örnekler seçilerek incelenmiş ve benzeri bir şifrelemenin benzeri bir yapılanmanın hiçbir kitapçıkta olmadığı tespit edilmiştir'' dedi. 27 Mart 2011 günü yapılan YGS soru kitapçığındaki şifreleme iddialarına ilişkin ÖSYM'de basın toplantısı düzenleyen Demir, ÖSYM'nin bugüne kadar olmadığı kadar şeffaf ve açık olduğunu belirtti. Demir, şifreleme iddialarının açıklıkla incelendiğini ifade ederek, ÖSYM'nin yaptığı tüm işin hesabını verebileceğini söyledi. Adayların şifrelerini kullanarak, her türlü bilgiye internet üzerinden erişebildiğini, cevap kağıtlarını, sınav tutanaklarını ve tüm itiraz tutanaklarını görebildiğini vurgulayan Demir, kamuoyunun bilmesi gereken bilgilerin de hem basın duyuruları hem de internet sitesi üzerinden sağlandığını kaydetti. ''ÖSYM'nin bu şeffaflık, açıklık sırasında taviz vermediği tek şey; sınav güvenliğidir ve sınav güvenliği olmaya da devam edecektir'' diyen Demir, sınav güvenliğinin sosyal barışın sağlanmasında önemli olduğunu ifade etti. Demir, bu konuda oluşacak en küçük bir açıklığın, geçmiş yıllarda görüldüğü gibi ciddi sonuçlar yarattığını vurguladı. Sınavın iki önemli güvenlik boyutu olduğunu bildiren Demir, bunlardan birinin soru kitapçıklarının ''kapalı dönem'' adı altında basılması diğerinin de adaya özgü soru kitapçığı ve cevap kağıdı olduğuna işaret etti. Adaya sorulacak soruların ÖSYM bünyesindeki güvenli bölgelerde hazırlandığını ve kesinlikle farklı alanlarda hazırlanan soruların bir araya gelmediğini vurgulayan Demir, soruların, matbaaya götürüldükten sonra, ''kapalı dönem''de hiç bir bilgi ya da nesnenin dışarı çıkamadığı bir ortamda sınav kitapçığı haline getirildiğini bildirdi. Aynı soruların, soru dizilişi ve cevap şıkları farklı olarak öğrenciye verildiğini bildiren Demir, ''kapalı dönem''in dışında olup soruların tamamını bilen hiç kimse bulunmadığına işaret etti. Demir, sınavı hazırlayanların, kapalı döneme girildikten sonra sınav bitimine kadar dışarı çıkamadıklarını, matbaanın tüm çevresinin kameralarla izlendiğini anlattı. Demir, kapalı dönemde farklı soru bloklarının bir araya getirildiğini ve ''master'' denilen doğru cevapları gösteren cevap anahtarlarının oluşturulduğunu belirtti. Master soru kitapçığı ve anahtarının kapalı dönemde oluşturulduğunun altını çizen Demir, doğru cevaplarının ne olduğunun ve hangi şıklarda yer aldığının dışarıdaki hiç kimse tarafından bilinmediğini kaydetti. Ali Demir, master sayesinde her aday için farklı nitelikte sınav kitabı oluşturulduğuna, soruların dizilişleri, doğru ve yanlış seçeneklerin de yerlerinin farklı olduğuna dikkati çekti. Demir, kapalı dönemdeki soruların dağılımının tesadüfi olarak yapıldığını ve sistemin aynı kitapçıktan üretmediğini kaydetti. Üretilen her kitabın diğerinden farklı olduğunu ve buna göre basıldığını dile getiren Demir, kitapçıkta adayın kişisel bilgileri, fotoğrafı, adı soyadı, TC kimlik numarasının cevap anahtarında da bulunduğunu anımsattı. Sınava yönelik bilgiler veren Demir, 27 Mart'ta yapılan YGS'de sınavında güvenliğine yönelik uygulamaların titizlikle yapıldığının altını çizdi. Demir, bu yılki YGS'de ilk defa sınava başkasının yerine girme olayının yaşanmadığını bildirdi. -''ÖSYM BUNDAN SONRA DA ÖNEMLİ SINAVLAR YAPMAYI SÜRDÜRECEK''- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, medyada yer alan ''cevap anahtarlarının bir şifresinin olduğu'' iddialarıyla kamuoyunun meşgul edildiğini belirterek, ''Sınava giren adaylar bakımından bu şifre tamamen asılsız ve gerçek dışıdır'' diye konuştu. Demir, sınavda kullanılan kitapçıklar incelendiğinde bunun net şekilde ortaya çıktığını söyledi. ÖSYM'nin bundan sonra da kendi işine konsantre olarak çalışmalarına ve önemli sınavlar yapmaya devam edeceğini belirten Demir, kopya çekmeyi yüzde 100 önleyen sistem oluşturulduğuna işaret etti. Demir, sadece sınavın oluşturulmasında değil sınavdan sonra da bu soru kitapçıkların basında yer alması konusunda titiz çalışmalar yapıldığını, hiçbir adaya verilmemiş bir kitap oluşturularak dağıtıldığını söyledi. Bunun için ya her basın kuruluşu adına ayrı bir kitap ya ayrı bir cevap anahtarı oluşturulacağını ya da her kuruma aynı kitapçık ve cevap anahtarı verilerek farklılık sağlanmamasının amaçlandığını belirten Demir, ikinci yöntemde karar kıldıklarını söyledi. Demir, sistemin birden fazla aynı kitapçıktan oluşturulamadığı için de sistemden ayrı, başka bir makinede basına yönelik kitapçık oluşturulduğunu bildirdi. Ali Demir, basın için hazırlanan kitapçığı gösterdikten sonra adaylara verilen kitapçıkların farklı boyutta ve farklı kağıtta hazırlandığını bildirdi. Demir, basına verilen kopya kitapçık için master kitap ve cevaptan tek bir örnekten kopya yapıldığını vurguladı. Demir, ''Hazırlanan kitapçığın cevap anahtarının doğru olduğundan emin olmak için master kitapçıktaki soruların doğru cevapları değiştirilmeden yanlış seçeneklerin yerleri değiştirilmiştir. Master kitapçıkta tüm soruların cevapları küçükten büyüğe doğru sıralandığında üretilen yeni cevap anahtarında doğru seçenekler master kopyadakiyle kesişmiştir. Bu aslında önemlidir'' dedi. -''MASTER KİTAPÇIĞIN CEVAP ANAHTARI BASINA VERİLDİ''- ÖSYM başkanı Demir, ''cevap anahtarı oluşturulduktan sonra bir kaç soruda yanlış cevap olması ve bunun yayınlanması halinde büyük sorunlara neden olur'' gerekçesiyle doğruluğundan emin olunan master kitapçığın cevap anahtarının basına verilen kopyada kullanıldığını bildirdi. Sınavla ilgili şifre iddiası ortaya atılınca, ÖSYM'nin hemen titiz bir inceleme başlattığını ve böyle bir şeyin gerçekten doğru olmasının, tüm sınavın iptalini getireceğini belirten Demir, söyle devam etti: ''Bu nedenle vakit kaybetmeden bütün detaylarıyla incelenmiştir, basın toplantısının bugün olmasının sebebi de budur. Bu inceleme neticesinde basına verilen sınav kitapçığının kesinlikle sınav evraklarının verildiği sistemin dışında üretildiği bir gerçektir. Basına verilen kitapçık ve cevap anahtarı kesinlikle başka hiçbir adaya verilmemiştir. Adaya özgü oluşturulan kitapçık algoritma detaylı olarak incelenmiş ve bu tür bir şifrenin ilgili yazılım tarafından üretilmesinin mümkün olmadığı görülmüştür. Bunu fiziksel olarak da teyit etmek içinde ÖSYM'nin depolarına gelmiş olan sınav evrakı arasından sınavda fiilen kullanılmış olan rastgele örnekler seçilerek incelenmiş ve benzeri bin şifrelemenin benzeri bir yapılanmanın hiçbir kitapçıkta olmadığı tespit edilmiştir.'' Demir, ayrıca ÖSYM'nin, konuya daha fazla açıklık getirmek amacıyla sınava giren tüm adayların soru kitapçıklarını internet yoluyla kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Adaylara verilen kitapçıkların internete yüklenmesinin devam ettiğini belirten Demir, ''Şu an itibariyle internet sitesine yükleme başlatıldı. 12.30 itibariyle soru kitapçıklarını il ve salon bazında internete koyulacak ve adaylar erişebilecekler'' dedi. Bu işlemdeki verilerin, işlemlerinin boyutlarının çok yüksek olması nedeniyle bir miktar zaman alabileceğini dile getiren Demir, ''En kısa zamanda hepsinin sisteme yüklenmesi gerçekleştirilecektir'' dedi. Demir, her bir soru kitapçığı üzerinde tek bir soru kitapçığı numarası bulunduğunu anımsatarak, bu soru kitapçığının kişiye özel olduğunu söyledi. Soru kitapların üzerinde her adayın kimlik numarası gibi kişiye özel bilgilerin de bulunduğunu belirten Demir, ''Bu bilgilerin dağıtılması bazı sakıncalar doğuracağından her kitap sadece kitap numarasıyla gösterilecektir. Bu yolla tüm kitapların tüm soru kitapçıklarının kamuoyuna açık olması sağlanacaktır'' ifadesini kullandı.