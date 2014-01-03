Başına buz kütlesi düşen öğrenci öldü

Van Fevzi Çakmak İlk Okulu 2. sınıf öğrencisi, arkadaşları ile teneffüste oynadığı esnada, çatıdan kopan buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Öğretmenlerinin telefonla aramasının ardından okula gittiğini anlatan baba, "Okulun çatısından kopan buz kütlesi üzerine düşmüş. Buna bir önlem alınması iyi olurdu" diye isyan etti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Fevzi Çakmak İlk Okulu 2. sınıf öğrencisi, arkadaşları ile teneffüste oynadığı esnada, çatıdan kopan buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halilağa Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlk Okulu 2. sınıfta okuyan Ömer Çarpar (10), dün öğleden sonra teneffüste arkadaşlarıyla bahçeye çıktı. Çarpar, arkadaşlarıyla oynadığı esnada okulun çatısından kopan buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çarpar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen Çarpar'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden baba Orhan Çarpar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı iş yerinde bulunduğu saatlerde öğrendiğini belirterek, 10 yaşındaki çocuğunu ansızın kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Öğretmenlerinin telefonla aramasının ardından okula gittiğini anlatan baba Çarpar, "Okula gittiğimde ambulans gelip Ömer'i götürmüştü. Okulun çatısından kopan buz kütlesi üzerine düşmüş. Buna bir önlem alınması iyi olurdu. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.