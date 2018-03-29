T24 LogoT24 Logo
Dünya

Basına bilgi sızdıran FBI ajanına dava

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, göreve geldikten sonra yönetimden basına yapılan bilgi sızdırmalarına karşı sert önlemler alacaklarını duyurmuştu

29 Mart 2018 22:14

ABD Adalet Bakanlığı'nın, basına gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görevli bir ajana dava açtığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bakanlık, Minnesota'da görevli Terry Albury isimli FBI ajanı hakkında "casusluk" suçlamasıyla dava açtı.

Albury'nin bilgileri paylaştığı muhabirin ve haber sitesinin ismi dava dosyasında geçmezken, bilgilerin Şubat 2016 ila Ocak 2017 tarihlerinde sızdırıldığı belirtildi.

Bakanlığın olayla ilgili soruşturması, söz konusu tarihlerde ABD kökenli haber sitesi The Intercept'in "FBI'in Gizli Kuralları" başlığı altında bir haber dizisi yapmasının ardından başladığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, göreve geldikten sonra yönetimden basına yapılan bilgi sızdırmalarına karşı sert önlemler alacaklarını duyurmuştu.

Bakan Sessions, geçen yıl ağustos ayında yaptığı bir konuşmada "Hükümetimizin, ülkemizin güvenliğini riske atan şaşırtıcı sayıdaki sızıntıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

FBIbasınbilgisızdırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24