Başına beton parçası düşen Yusuf, yaşama tutunamadı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, 11 Eylül\'de sokakta oyun oynadığı sırada inşaat halindeki binadan düşen beton parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Yusuf Aslan (4), yoğum bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Beyazıt Paşa Mahallesi’nde 11 Eylül\'de meydana geldi. Sokakta arkadaşları ile oyun oynayan Yusuf Aslan\'ın üzerine inşaat halindeki binadan beton parçası düştü. Yere yığılan küçük çocuk, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yusuf, dün tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haberle gözyaşı döken Yusuf’un ailesi, çocuklarının ölümüne neden olan inşaat halindeki binanın çevresinde halen önlem alınmadığını söyleyip, tepki gösterdi.



FOTOĞRAFLI