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Spor

BASIN TRİBÜNÜNE YILDIRIM'IN FOTOĞRAFI SERİLDİ İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2011 01:31

-BASIN TRİBÜNÜNE YILDIRIM'IN FOTOĞRAFI SERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Fenerbahçeli taraftarların, sarı-lacivertli ekibin Shakhtar Donetsk ile yaptığı hazırlık maçında, taraftarların tepki gösterdiği basın mensuplarının büyük bölümü stattan ayrıldı. Basın tribününe ve saha içinde görev yapan foto muhabirlerine yönelik tepkiler ve yaşananların ardından, kendileri için tehlikenin daha da büyük boyutlara varacağından endişe eden gazetecilerin büyük bölümü maçın bitmesini beklemedi. Saha içinde maçı fotoğraflarıyla görüntülerken taraftarların tepkilerine maruz kalan foto muhabirleri de oldukça zor anlar yaşadı. Bir çok foto muhabiri, taraftarların tepkilerinden kaçınmak için saha içine girdi. Maç bu nedenle bir bir süre duraksarken foto muhabirleri futbolcuların sahaya çıktığı tünelden basın toplantısı odasına getirildi. Burada güvenlik elemanlarının gözetiminde tutulan foto muhabirleri stat dışına araçları gelince teker teker stattan ayrıldı. Bu arada, basın tribününden gazetecilerin çıkarılmasının ardından, tribüne dev boyutta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı yer alan pankart serildi.

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