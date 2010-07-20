-BASIN TRİBÜNÜNDE AKREDİTASYONA DURDURMA BURSA (A.A) - 20.07.2010 - Danıştay 10. Dairesinin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği'nin ''Basın Tribünlerine Serbest Girişler'' başlıklı 6. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği bildirildi. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, yazılı açıklamasında, ASGD'nin açtığı davada, Danıştay 10. Dairesinin, GSGM'nin ''Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden (TSYD) alıp, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verdiği'' basın tribünlerine serbest girişlerle ilgili akreditasyon yetkisinin yürütmesini durdurduğunu belirtti. Kararla, ASGD'nin haklı mücadelesinin bir kez daha tescillendiğini ifade edien Erdoğan, şöyle dedi: ''Daha önceki yönetmeliği, TSYD'ye ayrıcalık tanıdığı gerekçesiyle iptal ettirmiştik. GSGM, yeniden düzenlemek zorunda kaldığı yeni yönetmelikte, bu kez de doğrudan TFF'ye yetki verdi. Federasyon da bu yetkisini yine TSYD ile paylaşıyordu. Yani hukuka karşı açık bir hile durumu söz konusuydu. Danıştay'ın kararı, bu nedenle çok anlamlıdır. Kararla birlikte TFF'nin, TSYD aracılığıyla yürüttüğü akreditasyon uygulamasının hukuki zemini ortadan kalktı. Şu anda gazetecilerin basın tribünlerine girişlerini düzenleme yetkisi sadece GSGM'ye aittir ve genel müdürlük de bu görevini, il müdürlükleri aracılığıyla yerine getirmelidir.'' Erdoğan, elinde sarı basın kartı veya serbest giriş kartı bulunan meslektaşlarının, akredite edilmelerini beklemeksizin görevlerini yapmak üzere basın tribünlerine girebileceğini öne sürerek, buna engel olanlar veya kendilerini akreditasyona zorlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulabileceğini kaydetti. Gazetecilerin spor sahalarına girişte yaşadığı sorunun, TFF ve TSYD'nin ayak diremesi sonucu neredeyse kangrene dönüştüğünü iddia eden Erdoğan, problemin tek çözüm yolunun, GSGM, TFF, TSYD ve ASGD'nin kuracağı ortak komisyonun belirleyeceği protokol olduğunu belirtti. -TSYD LOGOLU YELEKLER- İbrahim Erdoğan, ASGD'nin açtığı ikinci davanın da meslektaşlarına saha içinde giydirilen ve üzerinde TSYD logosu bulunan yeleklerle ilgili olduğuna değinerek, ''Bunların üzerine alınan reklamlar, TSYD'ye haksız kazanç sağlamakta ve meslektaşlarımız üzerinden yasal olmayan bir gelir elde edilmektedir. TSYD'nin defalarca iptal ettirdiğimiz bu yönetmeliğe dayanarak elde ettiği astronomik düzeydeki bu haksız kazancının iptali istemiyle açtığımız davanın da kısa süre sonra sonuçlanmasını beklemekteyiz'' dedi.