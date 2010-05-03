Basın özgürlüğünde kaçıncı sıradayız?

T24 - Freedom House 196 ülkede yaptığı araştırmalar sonucu hazırlanan "Dünya Basın Özgürlüğü" listesini açıkladı. Türkiye 106. sırada yer aldı.



Freedom House örgütü tarafından hazırlanan "2010 yılı dünya basın özgürlüğü" listesinde Türkiye 106. sırada yer aldı.



3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde yayınlanan listenin ilk dört sırasını Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç paylaştı.



Türkiye, Maldivler ve Tanzanya'nın ardından listenin 106. sırasında yer aldı. Bu sıra ile Türkiye "kısmen özgür" ülkeler grubuna dahil oldu.



Listenin sonunda ise bulunan Burma, Türkmenistan ve Kuzey Kore ise basın özgürlüğünün hiç olmadığı ülkeler olarak öne çıktı.





Son sekiz yıldır basın özgürlüğü hep azaldı



196 ülkede yapılan araştırmaya göre, son sekiz yıldır basın özgürlüğü sürekli daha da azalıyor.



Rapora göre dünya üzerinde her 6 insandan biri özgür basına sahip bir ülkede yaşıyor.



Ortadoğu, Afrika'nın güneyi ve Latin Amerika basın özgürlüğü açısından en sorunlu bölgeler arasında.



Basın özgürlüğünde gelişme gösteren tek bölge ise Güney Asya oldu.



Çin, Rusya, Venezuela gibi ülkelerde basın özgürlüğünün sistematik olarak çiğnendiği belirtilen raporda, internet ve yeni medyanın özgür ortamlarına bile bu ülkelerde müdahale edilebildiği belirtildi.







