T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Basın özgürlüğünde kaçıncı sıradayız?

Freedom House 196 ülkede yaptığı araştırmalar sonucu hazırlanan "Dünya Basın Özgürlüğü" listesini açıkladı. Türkiye 106. sırada yer aldı.

03 Mayıs 2010 03:00

T24 - Freedom House 196 ülkede yaptığı araştırmalar sonucu hazırlanan "Dünya Basın Özgürlüğü" listesini açıkladı. Türkiye 106. sırada yer aldı.

Freedom House örgütü tarafından hazırlanan "2010 yılı dünya basın özgürlüğü" listesinde Türkiye 106. sırada yer aldı.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde yayınlanan listenin ilk dört sırasını Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç paylaştı.

Türkiye, Maldivler ve Tanzanya'nın ardından listenin 106. sırasında yer aldı. Bu sıra ile Türkiye "kısmen özgür" ülkeler grubuna dahil oldu.

Listenin sonunda ise bulunan Burma, Türkmenistan ve Kuzey Kore ise basın özgürlüğünün hiç olmadığı ülkeler olarak öne çıktı.


Son sekiz yıldır basın özgürlüğü hep azaldı

196 ülkede yapılan araştırmaya göre, son sekiz yıldır basın özgürlüğü sürekli daha da azalıyor.

Rapora göre dünya üzerinde her 6 insandan biri özgür basına sahip bir ülkede yaşıyor.

Ortadoğu, Afrika'nın güneyi ve Latin Amerika basın özgürlüğü açısından en sorunlu bölgeler arasında.

Basın özgürlüğünde gelişme gösteren tek bölge ise Güney Asya oldu.

Çin, Rusya, Venezuela gibi ülkelerde basın özgürlüğünün sistematik olarak çiğnendiği belirtilen raporda, internet ve yeni medyanın özgür ortamlarına bile bu ülkelerde müdahale edilebildiği belirtildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24