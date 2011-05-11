-BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ ZEYNEP ORAL'A VİYANA (A.A) - 10.05.2011 - Merkezi Viyana'da bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 2011 yılı ''Basın Özgürlüğü ve Diyalog Ödülünün'' gazeteci ve yazar Zeynep Oral'a verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. IPI merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ödülün 14 Haziran'da Viyana'daki tarihi Hofburg sarayında yapılması planlanan, ''İsrail-Filistin Basın diyaloğu'' konulu konferansın kapanış galasında Oral'a takdim edileceği belirtildi. IPI ''Basın Özgürlüğü ve Diyalog ödülünü'' Türkiye'den 2007'de gazeteci ve yazar Hrant Dink'e, 2010 yılında da gazeteci ve yazar Nedim Şener'e vermişti.