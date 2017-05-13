Basın örgütleri: Oğuz Güven’i derhal serbest bırakın!

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi genel yayın yönetmeni Oğuz Güven’in gözaltına alınmasına basın örgütlerinden tepki geldi.

Örgütlerin açıklamaları şöyle:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Bir haberdeki başlık nedeniyle meslektaşımızın gözaltına alınması basın özgürlüğü açısından ciddi bir endişe yaratmaktadır. Medya üzerindeki baskının ne boyuta geldiğinin de bir yansımasıdır. Basına yönelik bu baskıcı tutum, Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştırmaktadır. Bu olayda da örneğini gördüğümüz ‘gazetecilerin birbirlerini hedef göstermesi’ ise mesleki dayanışma açısından yaralayıcı ve meslek adına utanç verici bir yaklaşımdır. Tüm meslektaşlarımızı yaşadığımız bu ağır süreçte daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Tüm yaşamı boyunca sadece gazetecilik yapmış olan Yönetim Kurulu Üyemiz, değerli meslektaşımız Oğuz Güven’in en kısa sürede serbest kalmasını istiyoruz.

Basın Konseyi: Artık kelimeler izleniyor, manşetler gözaltına alınıyor... Suç isnadı var ise ve ‘zanlı’ Cumhuriyet gibi köklü bir gazete haber sitesinin Yayın Yönetmeni ise, yapılacak şey onu ifadeye davet etmek olmalıdır. Evinden gözaltına almak, totaliter rejimlere özgüdür. Basın Konseyi olarak tüm gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını, cezaya dönüşen uzun tutukluluk uygulamasının bir an önce sona erdirilmesini ve yeni soruşturmaların doğrudan gözaltı ve tutuklamalara başvurulmadan sürdürülmesini istiyoruz.

Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gözaltına alınan cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven serbest bırakılsın. Gazetecilik suç değildir.

DİSK Basın-İş Sendİkası: Üyemiz Oğuz Güven önce hedef gösterildi sonra gözaltına alındı. Yandaş kalemlerin, polisin ve yargının kimden talimat aldığı ortada, arkadaşımız Oğuz Güven’i serbest bırakın. Cumhuriyet gazetesi emekçilerinin yanındayız. Susmayacağız

Yurt dışındaki örgütlerden açıklamalar

Oğuz Güven’in gözaltına alınması yurtdışında da yankı yarattı. Uluslararası PEN, “Türk medyasını özgür bırakın! Oğuz Güven en yakın zamanda serbest bırakılmalıdır. Türk medyası çok büyük bir baskı altında. Artık bitmeli” açıklamasını yaptı.

Uluslararası Basın Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, “Türk medyası çok büyük baskı altında. Türkiye’deki medyayı serbest bırakın” ifadeleri kullanıldı. İfade özgürlüğü üzerine çalışmalar yürüten Article 19 ise “Cumhuriyet Gazetesi internet portalı yayın yönetmeni Oğuz Güven bu sabah gözaltına alınarak hapisteki 12 meslektaşına katıldı. En yakın zamanda serbest bırakılmasını, Türk medyasına özgürlük diliyoruz” açıklamasını yaptı.