Avrupa Birliği (AB) tarafından mali olarak desteklenen ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından uygulanan "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi" başlıklı projenin ilk yıllık konferansının açılışı başkentte yapıldı. Konferansta Gazeteciler Cemiyeti tarafından ilk kez düzenlenen Basın Onur Ödülü Altan Öymen’e verildi. Konferans açılışında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, gazeteciliğin basın ve ifade özgürlüğünün hakim olduğu bir ortamda yapılmasının önemini vurgulayarak, "Bu konular AB’nin genişleme ve katılım süreçlerinde çok önem verdiği unsurlardır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul ettiğini hatırlatan Berger, bu ziyarete ilişkin, "Burada tek bir mesaj var; diyaloğu açık ve dürüst şekilde sürdürmek ve aynı zamanda çok yapıcı şekilde çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. "Altan Öymen’in her zaman saygın ve onurlu bir duruşu oldu"

Kıdemli gazeteciler, akademisyenler ve gazeteci örgüt temsilcilerinden oluşan seçici kurul Gazetecilik Meslek Onur Ödülü için oy birliğiyle Öymen’i önermiş, sonrasında toplanan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da oy birliğiyle seçici kurulun teklifini kabul etmişti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ödül yönetmeliğine göre Gazetecilik Meslek Onur Ödülü’nün "Türkiye’de basın özgürlüğünün geliştirilmesi, gazeteciliği teşvik etme ve gazetecileri güçlendirmeye katkıda bulunmak ve gazeteciliğe hakkettiği itibarı verme amacı ile; gazeteci/medya kuruluşlarına ve gazeteci örgütlerine, Türkiye’de gazeteciliğe yaptıkları katkılar nedeniyle" verilmesinin ön görüldüğünü hatırlattı. Sadece gazeteci olarak değil aynı zamanda bir yazar ve bir siyasetçi olarak da Altan Öymen’in her zaman saygın ve onurlu bir duruşu olduğunu, her dönem ve her koşulda iyi gazeteciliğin örneği olduğunu vurgulayan Bilgin, "Altan Öymen meslek ağabeyimizdir, duayenimizdir. Onun ismi önerilince zaten hem jüride hem Yönetim Kurulunda konuşma, tartışma sonlandı, ismi üzerinde tam bir ittifak sağlandı. M4D projesinin bu ilk ödülünü Öymen’e vermekten, onun kabul etmesinden dolayı kıvançlıyız" dedi.

Altan Öymen kimdir?

Altan Öymen 1932'de İstanbul'da doğdu. Öymen, Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk orta öğrenimini burada tamamlamasının ardından girdiği Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1955 yılında mezun oldu. Mesleğe 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başlayan Öymen, daha sonra Tercüman gazetesinin Ankara Temsilcisi oldu. Daha sonra aynı görevle Yenigün gazetesine geçti. Sonraları Ulus gazetesi ve Akis dergisinde yazılar yazdı. Öymen yıllar içinde Öncü, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet gibi dönemin önemli gazetelerinde yıllarca muhabirlik ve yazarlık görevini yürütü, zaman zaman baş yazarlığa kadar yükseldi. Usta gazetecinin Gazeteciler Cemiyeti için de önemli bir özelliği var. Altan Öymen 1960-61 yıllarında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Öymen 1962-1964 yılları arasında Bonn Büyükelçiliği'nde basın ataşeliği görevi yaptı. Almanya'daki görevini tamamladıktan sonra WDR ve DPA muhabirliğini de meslek profiline ekledi Öymen. 1972 yılında Anka Ajansı'nı kuran Öymen, 1977'ye kadar bu ajansı yönetti. Kurucu Meclis üyeliği yapan Öymen, 1977'de Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi. Turizm Bakanlığı, parti ve grup başkanvekilliği ve sonuçta Olağanüstü CHP Kurultayı'nda Genel Başkanlığa getirildi. Yeni bir seçim sonucunda bu görev 15 ay sürdü ve başkanlığı Deniz Baykal'a devretti. Bütün bu yoğun yılların ardından, aralarında "Öfkeli Yıllar", "Değişim Yılları", "...Ve İhtilal", "Bir dönem bir çocuk" ve birçok diğer kitaplara imza attı usta gazeteci. Aymen, Aysel hanım ile evli ve iki çocuk babasıdır.