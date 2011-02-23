-BASIN MENSUPLARININ "YIPRANMA" TALEPLERİ ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, kameraman ve foto muhabirlerinin meslek örgütlerini kabul etti. Bakanlıktaki kabule, Profesyonel Haber Kameramanları Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yöneticileri katıldı. Meslek örgütlerinin temsilcileri Bakan Dinçer'e, kameraman ve foto muhabirlerinin görevlerini yaparken karşılaştıkları zorlukları ve bunların sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Dernek yöneticileri ayrıca Dinçer'e üyelerinin görev yaparken yaşadıklarını gösteren fotoğraflar ile konuya ilişkin hazırlanan raporları ilettiler. Bakan Dinçer de basın mensuplarının görevlerini yaparken yaşadıkları sorunları bildiğini ve meslek örgütlerinin girişimlerinde haklı olduklarını düşündüğünü ifade etti. Geçmişte, birçok kesime bu hakkın tanındığını ve bu nedenle herkesin bunu hak olarak gördüğünü söyleyen Dinçer, bu konuda yeni bir çalışma düşünüldüğünde herkesin talebini yenilediğini dile getirdi.