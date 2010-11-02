-BASIN KONSEYİ'NDEN EKŞİ'NİN YAZISINA İNCELEME İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Basın Konseyi, Gazeteci-Yazar Oktay Ekşi'nin Hürriyet gazetesinde, 28 Ekimde yayımlanan yazısını incelemeye aldı. Basın Konseyi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Ekşi'nin söz konusu yazısının Basın Konseyi tarafından incelenmesi gerektiğinin çeşitli basın yayın organlarında dile getirildiği ve bu yönde yapılan başvuruların da Konseye ulaştığı belirtildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları uyarınca Basın Konseyi, 'Basın Meslek İlkeleri yönünden incelenmesi yahut Basın Konseyinin el koyması, basın yoluyla istenen ve Konseyin işleviyle uyumlu olan olayları ayrı bir başvuru beklemeden ele almak' la görevlidir. Konunun bu kapsamda incelemeye alındığını ve işlemlerin Basın Konseyi Sözleşmesi ve Çalışma Kuralları uyarınca yürütüleceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''