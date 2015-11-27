Basın Konseyi: Halkın haber alma hakkı tutuklanmıştır

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanması üzerine yaptığı açıklamada, "Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül değil, özgür haber ve halkın haber alma hakkı tutuklanmıştır" dedi.

Pınar Türenç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Aslında bu akşam İstanbul 7.Sulh Ceza Mahkemesi’nce gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül değil, özgür haber ve halkın haber alma hakkı tutuklanmıştır.

Kısacası gerçekler, hukuk anlayışı ve demokrasi demir parmaklıkların arkasına hapsediliyorsa da, düşünce ile kalemin gücü engellenemez. Hukuk yok sayılamaz.

Aksi halde akıl tutulması yaşanır. Yanlıştan elbet bir gün dönülecektir.

Umudu yitirmeyelim.”