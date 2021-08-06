Basın Konseyi: Halk TV yayınına ve gazetecilere yönelik saldırıyı kınıyoruz

Basın Konseyi, Halk TV yayınına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi iktidarın kendisine ‘muhalif’ gördüğü medyayı ötekileştirme stratejisi, bağımsız ve gerçek habercilik yapan yayın kuruluşlarına fiziksel saldırı yapılması boyutuna ulaşmıştır. Orman yangınlarının devam ettiği bölgede görev yapan FOX TV ve REUTERS haber ekipleriyle birlikte, Bodrum’da akreditasyon uygulanan HALK TV’nin aynı gün Marmaris’te canlı yayını ve programa katılan gazeteciler saldırıya uğramıştır. ‘Gökmen Karadağ ile Açıkça’ programının canlı yayınının yapıldığı alana gelip “Yanlış şeyler söylerseniz engelleriz” diyen zorbalar, ellerinde kırık şişeyle program konuğu gazetecilere ve yayın ekibine saldırmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"HALK TV’nin deneyimli yayın ekibinin ve gazeteci konukların dirayeti sayesinde program devam etmiş, iktidar tarafından kışkırtıldıkları açıkça belli olan zorbalar amaçlarına ulaşamamıştır.

Bazıları gözaltına alınan saldırganların ve azmettiricilerinin ivedilikle yargı önüne çıkartılıp hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istiyoruz. Siyasi iktidarı, medyayı emir ve komuta altına alma stratejisinden vazgeçmeye, ifade ve basın özgürlüğüne kesinlikle saygılı olmaya bir kez daha davet ediyoruz.

Siyasi anlayıştan güç aldığı anlaşılan ve alışkanlık haline getirilen, tarihin kara sayfalarına geçmiş menfur vakalara benzer bu olaylar ülkemiz ve Türk basını için talihsiz gelişmelerdir. Trolleştirilme girişimleri ise vahim tablo oluşturmaktadır. Felaketler karşısında ayrıştırıcı ve nefret pompalayıcı değil, bütünleştirici, sağduyulu yönetimin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Basın Konseyi olarak HALK TV yayınına saldırıyı kınıyor, yayın ekibine ve yayın konuğu gazeteci meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz."

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