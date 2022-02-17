Basın Konseyi, gazeteci Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret ederek, uğradığı hukuksuzluk karşısında yalnız olmadığı ve kendisine desteğin süreceği mesajını iletti.

Görüşme izni alma sorunu nedeniyle, Basın Konseyi 2’nci Başkanı Av. Dr. Başar Yaltı, Bakırköy Kadın Ceza ve Tutukevi’ne giderek Sedef Kabaş’ı ziyaret etti, Konsey Başkanı Pınar Türenç ve Yüksek Kurul adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında, Sedef Kabaş’a yapılan hukuksuzluk ve haksızlıklar konuşulurken, kendisinin gece yarısı evinden polisler tarafından alınıp götürülmesinin, Adalet Bakanı’nın yaptığı açıklamanın ve ardından tutuklama kararı verilmesinin, yasalara aykırı olduğu vurgulandı. Basın Konseyi’nin, her zaman haksızlığa uğrayan gazetecilerin yanında olduğu; halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü için mücadele ettiği de dile getirildi.

Yaşadığı bu süreçte kendisine daima destek veren Basın Konseyi’ne ve Başkan Türenç’e teşekkür eden Sedef Kabaş, ‘tutuklanmasına neden olan atasözünü aynen kullanmaktan sakınıp, yumuşatarak dile getirdiğini, bunun da ifade özgürlüğü olduğunu’ savundu. Sedef Kabaş, televizyondaki konuşmasının bütün olarak değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanı'nın şahsına ve makamına ‘hakaret içermediğini, eleştiri ve öneride bulunmaktan ibaret olduğunu’ söyledi.

Hakkında açılan davanın iddianamesinde, savunması alınmadığı halde başka suçlamalara da yer verildiğine dikkat çeken Sedef Kabaş, bunun yasal prosedüre aykırı olduğunu belirtti.

Yaşadığı bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşın moralinin yüksek olduğu gözlenen Sedef Kabaş'a Basın Konseyi okuyucu temsilcisi, TBMM önceki başkanlarından hukukçu Hüsamettin Cindoruk'un gönderdiği mesaj ve çikolata ise Cezaevi Müdürlüğü’nce içeri alınmadı. Sedef Kabaş’a yaşatılanlar nedeniyle üzüntülerini ileten Cindoruk'un, “Bu günler de geçecek. Dirençli olmaya devam edin. Yanındayız” mesajını Av. Dr. Başar Yaltı sözlü olarak iletti.

Kendisine bu destek mesajı gönderen Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Hüsamettin Cindoruk’a ayrıca teşekkür eden Sedef Kabaş, çikolata paketini ise cezaevinden yeni çıkan Halk TV yorumcusu gazeteciler Barış Pehlivan ile Murat Ağırel’e gönderdi.

Tek kaldığı koğuşunda Tele 1'i izleyemediğinden şikâyet eden Sedef Kabaş, doğruları söylemeye devam edeceğini, koşullar ne olursa olsun hukuka güvenmek istediğini dile getirdi.