-BASIN KARTI KOMİSYONU PAZARTESİ TOPLANACAK ANKARA(A.A) - 14.04.2011 - Basın Kartı Komisyonu'nun 18-19 Nisan'da Ankara'da toplanacağı bildirildi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre komisyon, ilk defa basın kartı alacaklar, adlarına sürekli nitelikte basın kartı düzenlenmesini talep edenler ile Basın Kartı Yönetmeliğinde 23 Ekim 2010 tarihinde yapılan değişiklikle, süresi içinde ve bir defaya mahsus başvuruları kabul edilen ve Şubat ayında ilk değerlendirmesi yapılan, yaklaşık 700 ilkokul ve ortaokul mezunlarının basın kartı müracaatlarının nihai kararını vermek üzere 18-19 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da toplanacağı kaydedildi. İki gün sürecek ve 18 Nisan Pazartesi günü saat 10.30’da Genel Müdür Murat Karakaya’nın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.