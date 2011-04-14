T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BASIN KARTI KOMİSYONU PAZARTESİ TOPLANACAK ANKARA(A.A)

14 Nisan 2011 15:24

-BASIN KARTI KOMİSYONU PAZARTESİ TOPLANACAK ANKARA(A.A) - 14.04.2011 - Basın Kartı Komisyonu'nun 18-19 Nisan'da Ankara'da toplanacağı bildirildi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre komisyon, ilk defa basın kartı alacaklar, adlarına sürekli nitelikte basın kartı düzenlenmesini talep edenler ile Basın Kartı Yönetmeliğinde 23 Ekim 2010 tarihinde yapılan değişiklikle, süresi içinde ve bir defaya mahsus başvuruları kabul edilen ve Şubat ayında ilk değerlendirmesi yapılan, yaklaşık 700 ilkokul ve ortaokul mezunlarının basın kartı müracaatlarının nihai kararını vermek üzere 18-19 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da toplanacağı kaydedildi. İki gün sürecek ve 18 Nisan Pazartesi günü saat 10.30’da Genel Müdür Murat Karakaya’nın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24