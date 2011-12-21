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Yaşam

Basın Kartı Komisyonu çalışmalarını tamamladı ANKARA (A.A)

21 Aralık 2011 20:36

-Basın Kartı Komisyonu çalışmalarını tamamladı ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde toplanan Basın Kartı Komisyonu, iki günlük çalışma sürecini tamamladı. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  iki gün süren toplantıda, 311 basın mensubuna ilk kez, 110 basın mensubuna da sürekli basın kartı verilmesi kararlaştırıldı. İlk kez ve sürekli basın kartı alanların listesi, ''http://basinkartlari.byegm.gov.tr/basinkartlari'' web adresinde yer alıyor.

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