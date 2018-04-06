Basın İlan Kurumu'ndan Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programı

ANKARA, (DHA)- BASIN İlan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programı’nın 3’üncüsü 16 Nisan–11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenecek.

Basın İlan Kurumu Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programına katılım şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartının yanı sıra İŞKUR mevzuatı gereği; hukuk, iktisadi ve idari bilimler, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve iletişim fakülteleri lisans mezunları, açıköğretim fakültesi ve 2\'nci öğretim öğrencileri veya iletişim meslek liseleri mezunları, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak herhangi bir işte çalışmayanların başvurabilecekleri bildirildi.

Basın İlan Kurumu’ndan yapılan açıklamada, programla ilgili şu bilgilere yer verildi:

\"Tüm dünyayı etkisi altına alan dijital teknolojiler, hayatın her alanına etki ettiği gibi yazılı, görsel ve işitsel medyayı da aynı hızda dönüşüme zorunlu kılmaktadır. Dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği konusunda, nitelikli insan kaynağını oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla Basın İlan Kurumu Gazetecilik Eğitim Programı\'nın üçüncüsü Ankara’da başlayacaktır.

Basın sektöründe yaşanan değişme, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler vermeyi amaçlayan Gazetecilik Eğitim Programı, medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri ile fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını hedeflemektedir.

Diğer yandan, bu programımızın yazılı basının internet yayıncılığına entegrasyonunun sağlanmasına da katkısı olacaktır.\"

EĞİTİMİN UYGULANIŞI

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 16 Nisan–11 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki programın eğitimin süresi hafta içi saat 10.00 ile 17.00 arısında, 4 haftada 90 saat olarak belirlendi. Derslerin alanının uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı eğitim olarak verileceği ve katılımcı sayısının 25 olacağı açıklandı.

KATILIMCI SEÇİMİ

Programa katılımcı seçimi Basın İlan Kurumu tarafından oluşturulan heyet tarafından gerçekleştirilecek. Program sonundaki ölçme ve değerlendirmede ise eğitim programını tamamlayan katılımcılara \'Katılım Sertifikası\' verilecek.

PROGRAMIN AMAÇ, ÖNEM VE KAZANIMLARI

Basın İlan Kurumu duyurusunda programın amacı da şu şekilde açıklandı:

\"Basın sektöründe yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler vermeyi amaçlayan Basın İlan Kurumu Gazetecilik Okulunda yapılacak eğitim ile medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin gazetecilik alanındaki analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri, fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Ankara’da gerçekleştirilecek olan Basın İlan Kurumu Gazetecilik Eğitim Programını başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecektir. Bu sayede gazetelerde staj ve işbaşında eğitim imkanı verilerek istihdam sağlanacak ve bu şekilde eğitimin bitiminde kursiyerler edindikleri mesleki bilgilerini işbaşında çalışarak geliştirme fırsatı elde edeceklerdir. Ayrıca yerel ve ulusal basın da bu imkanlar çerçevesinde kalifiye insan kaynağıyla çalışma imkanı bulacaktır.

Program sonunda kazanımlar ise haber toplama ve yazma becerisine sahip, haber etiği ve haber hukukunu kavramış, çeşitli alan habercilikleri konusunda farkındalığı olan, çeşitli mecralarda habercilik yapabilen, görsel anlatım becerileri edinmiş, fotoğraf makinesi ve video kamera kullanımına hakim, bilgi teknolojilerinde yaşanan küresel değişim ve dönüşümünün farkına varmış kalifiye personelin yetişmesi, sürekli değişime uygun donanımda nitelikli insan kaynağının oluşması.\"

UZMAN GAZETECİLER DERS VERECEK

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi’ni yine alanında uzman gazeteci ve akademisyenler verecek. Derslere girecek eğitimciler şu isimlerden oluştu:

\"Faruk Bildirici ( Hürriyet Gazetesi), Lütfü Kaplan (Star Gazetesi), Nurettin Kurt (Serbest Gazeteci), Orhan Erkılıç (Milliyet Gazetesi), Ahmet Ergen (NTV), Meliha Selvi (Avukat), Kenan Şener (CNNTürk), Ümit Bektaş (Reuters Haber Ajansı), Kıvanç El (Milliyet Gazetesi), Can Güleryüzlü (Serbest Gazeteci), Hüseyin Hayatsever (Sputnik Haber Ajansı), Ertan Ezen (CNNTürk), Ali İnandım (Milliyet Gazetesi), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi\'nden ise Prof. Dr. Abdülrezak Altun, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Öğretim Görevlisi Gökhan Bulut ile Uzaktan Eğitim Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Murat Çınar.\"