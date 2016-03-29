Basın İlan Kurumu'ndan Cumhuriyet'e 18 gün ilan kesme cezası

Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet gazetesine DHKP-C'li militanlar tarafından ölüdürülen savcı Selim Kiraz’ın fotoğrafı, Charlie Hebdo kapağının yayımlanması ve geçen yıl hayatını kaybeden yazarı Cüneyt Arcayürek’in 28 Şubat 2013 tarihli yazısı nedeniyle 18 gün ilan kesme cezası verdi.

Cumhuriyet'in savunmalarını değerlendiren Basın İlan Kurumu, savcı Kiraz fotoğrafı için 12, Charlie Hebdo ve Arcayürek’in köşe yazısı nedeniyle de toplamda 6 gün ilan kesme cezası verdi. Kararlara yönelik itirazları hakem sıfatıyla değerlendiren İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi de Basın İlan Kurumu’nun kararlarını onadı.

Düşme kararı

Basın İlan Kurumu’nun ilan kesme cezasına gerekçe gösterdiği yayınlardan biri olan savcı Kiraz manşeti ile ilgili Cumhuriyet'e dava açılmış, dava kapsamında mahkeme, 18 gazetecinin yargılandığı dosya hakkında düşme kararı vermişti.

Basın İlan önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Basın İlan Kurumu’nun kamunun ilan ve reklamlarının yayımlanması ile ortaya çıkan sorunların tespit edilmesi ve hangi gruplara ne kadar kamu kaynağı aktarıldığının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Yarkadaş ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde; son zamanlarda Basın İlan Kurumu’nun tutumu ile ilgili kamuoyunda ciddi rahatsızlıklar yaşandığı ifade edildi.