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Basın ekspres yolunda zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 5 yaralı

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)  Bağcılar, Basın Ekspres yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi

26 Kasım 2017 12:03

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)  Bağcılar, Basın Ekspres yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol, Edirne istikametine yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Güneşli mevkii Basın Ekspres otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan bir araç, aynı istikamette ilerleyen araca arkadan çarptı. Arkadan gelen araçların da kaza yapan araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis aracı, hafriyat kamyonu, servis aracı, belediye otobüsünün de karışmış olduğu kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Araçların olay yerinden çekilmesiyle, yaklaşık 2 saat sonra yol trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle polis soruşturma başlattı.  

(FOTOĞRAF)

 

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