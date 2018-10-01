BASIN EKSPRES YOLU GİRİŞİNDE TIR DEVRİLDİ (2)

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saman yüklü TIR devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik bölgede yoğunluğu yaşandı.

Kaza, TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. TEM\'den çıkarak Başakşehir yönünde seyir halinde olan saman yüklü TIR, virajı alırken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan dönerek devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla TIR\'dan çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerin polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapanınca bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin, devrilen TIR\'ı vinç yardımıyla kaldırma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen TIR

-Trafikten görüntü

-Ekiplerin çalışmaları



