Basın Ekpres'te kaza: 2 ölü, 8 yaralı

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda meydana gelen kazaya müdahale eden polis ve sağlık ekiplerinin de içinde bulunduğu gruba taksi çarptı. Kazada 1 polis ile 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. 1 sağlık görevlisi ve 1 polis memurununda aralarında bulunduğu 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekpres yolu Sefaköy Mevkii Havalimanı istikametinde meydana geldi. Samet Vanlı ve arkadaşı Mert Galip Özkeçeci 59 UK 672 plakalı aracıyla seyir halindeyken Sefaköy Yol ayrımında bariyerlere çarptı. O sırada olay yerinden geçmekte olan Bahçelievler Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri kazaya müdahale etmek için durdu. Polisler hafif şekilde yaralanan Vanlı ve Özkeçeci için sağlık ekiplerine haber verdi. Polisler trafiği kontrollü olarak diğer şeritlere yönlendirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vanlı ve Özkeçeci'ye ayakta müdahale ederken, 34 TBH 50 plakalı taksi şoförü Rıza Karaçay henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, ambulansa çarptı. Savrulan taksi, kazaya müdahale eden ekibin, yaralıların ve yardım için gelen vatandaşların arasına daldı. Mehmet Temel yönetimindeki otomobil ise kaza yapan araçlara çarpmamak için fren yaparken duramayarak bariyerlere girdi.

1 polis ile 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

İkinci kazada da ambulans ekibinden Sadık Yücedağ, Belkıs Şimşek ile polis memurları Ahmet Keçecioğlu, Çağrı Doğan, taksi şoförü Rıza Karaçay ve kazayı görüp yardıma gelen Fatih Kurt, Emirhan Kurt yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ve oradan geçen vatandaşlar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Özel Doğan Hastanesi'ne götürülen ambulans ekibinden Sadık Yücedağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Belkıs Şimşek'in tedavisi sürüyor. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Polis memurlarından Çağrı Doğan şehit oldu. Diğer polis memuru Ahmet Keçecioğlu ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Diğer yaralıların ise çevre hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Kaza sonrası savaş alanına dönen yolda, trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.