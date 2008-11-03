Başımıza uzaydan tank düşecek

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun zehirli amonyak taşıyan 635 kg ağırlığındaki soğutucu tankı, bugün dünya atmosferine giriyor.



Görevini tamamladıktan sonra 23 Temmuz 2007’de astronot Clayton Anderson tarafından yerinden sökülerek uzay boşluğuna bırakılan "Early Ammonia Servicer" adlı tank, giderek alçalarak atmosferin kıyısına vardı.



Buzdolabı büyüklüğündeki tankın nereye ve saat kaçta düşeceği ise bilinmiyor. Uzmanlar atmosfere girdikten sonra 15 parça halinde düşmesi beklenen tankın insanlara zarar verme ihtimalinin düşük olduğunu, ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini söylüyorlar. Bugüne kadar uzaya bırakılmış en büyük çöp olan tankın kopacak parçalarından bazılarının 18 kilo kadar olabileceği belirtiliyor.

