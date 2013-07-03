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'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'

Levent Kırca, kendisi hakkında 'Gereken yapılacaktır' diyen Başbakan Erdoğan'a yanıt verdi. Kırca, 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır' dedi.

03 Temmuz 2013 12:21

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gereken yapılacaktır" sözlerine Levent Kırca, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ulusal Kanal’daki 'Haber Masası' programında yanıt verdi.  Kırca, "Buradan savcılara ve yargıçlara duyuruyorum bana bir şey olursa sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Başıma bir şey gelirse devrimci arkadaşlarım korkmadan yollarına devam etsinler" dedi.

 

'Suç işlemeye devam edeceğim'

 

63 yıldır bu ülkede yaşıyorum ve pek çok başbakan gördüm. Bugüne kadarki başbakanların hiçbiri sanata ve sanatçıya böylesine bir baskı ve eza yapmadı” diyen Kırca, Taksim direnişi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalar için, "Kanunsuz bir şey söylemedim aynı sözleri bugün de söylüyorum. Ben Cumhuriyeti savundum Cumhuriyeti savunmak suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğim" dedi.  Kırca ayrıca, Erdoğan'ın önce Fazıl Say'ı hedef gösterip mahkemelerde süründüğünü ardından Mehmet Ali Alabora'yı şimdi de kendisini hedef aldığını belirterek bundan sonra da diğer sanatçıları hedef alacağını söyledi.

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