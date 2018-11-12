Basılı yayınlarda kriz sürerken, bir dergi daha yayın hayatına ara verdi

Yayın sektörünü oldukça zorlu bir sürece sokan ekonomik darboğazdan bir dergi daha etkilendi. İstanbul Medya Akademisi bünyesinde kurulan ve ilk sayısı Şubat 2017'de yayınlanan kültür sanat dergisi Rabarba Şenlik yayın hayatına ara verdiğini duyurdu. Sinema dünyasına yeni bir soluk getirmek ve sinema endüstrisine katkı sağlamak amacıyla kurulan derginin yayın yönetmenliğini Kürşat Saygılı üstlenmekteydi.

Derginin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise şöyle denildi:

“İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar dolayısıyla bir süreliğine yayın hayatımıza ara vereceğimizi üzülerek belirtiyoruz. Bu süreçte dergimizin her türlü aşamasında emeği geçen sinema tutkunlarına, yazar ve çizerlerimize ve siz değerli okurlarımıza teşekkür eder en kısa sürede sizlerle yeniden okurlarımıza teşekkür eder en kısa sürede sizlerle yeniden buluşmayı temenni ederiz.”