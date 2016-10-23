Başika Peşmerge güçlerinin kontrolüne geçti

Reuters haber ajansına göre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ı Başika'nın IŞİD'den kurtarıldığı yönünde bilgilendirdi. Ajans haberini üst düzey bir ABD yetkilisinin aktarımına dayandırdı.

Kürt Peşmerge güçleri Musul kentine kuzeyden zırhlı araçlar eşliğinde ilerleyişlerini sürdürüyor. Operasyona ABD özel kuvvetlerinden 100 askerin yanı sıra Irak ordusuna bağlı komandolar da katılıyor.

Amerikan askeri yetkililerinin verdiği bilgiye göre Peşmerge güçleri kente 30 kilometre kala ilerleyişlerini durduracak ve IŞİD militanlarının organize olmasını engellemek üzere bulundukları bölgeyi koruyacak. Şii milisler de nüfusunun büyük çoğunluğu Sünni olan kentin içine girmeyecek.

Başkent Bağdat'ta dün Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüşen ABD Savunma Bakanı Carter, temaslarına bugün Erbil'de devam ediyor. IŞİD ile mücadeleyi yakından inceleyecek olan Carter bugün de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Mesud Barzani ile buluştu. Cuma günü Ankara'da temaslarda bulunan Ashton Carter Musul operasyonuna Türkiye'nin de katılması gerektiğini söylemiş ancak bu konuda Irak Başbakanı El İbadi'yi ikna edememişti.

Başbakan Haydar El İbadi Musul'u IŞİD'den temizleyebilecek güce sahip olduklarını belirterek, "Türklerin de katılmak istediklerini biliyorum. Kendilerine teşekkür ederim. Bu sorunla Iraklılar başa çıkacak ve Musul ile diğer bölgeleri IŞİD'den Iraklılar temizleyecektir” demişti.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Irak yönetimi ve ABD komutanları talep ettiği takdirde Musul operasyonuna ek askeri destek verilebileceğini söyledi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler 4 bin kişinin Musul kenti çevresindeki bölgelerden kaçtığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Irak temsilcisi Peter Hawkins tam bir sayı telaffuz edemeyeceğini belirterek mülteci kamplarında durumun çocuklar açısından "çok kötü” olduğunu söyledi.

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AP, Reuters / EC, MK